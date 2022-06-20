原标题：上海：出台政策措施保就业稳就业 发布岗位近33万个

截至目前，上海人社部门针对高校毕业生已组织各类线上招聘活动350多场，发布岗位近33万个。这是16日市区两级人社部门就业工作调度会上传出的消息。

据市人力资源和社会保障局相关部门介绍，市人社部门3月27日第一时间发布支持抗疫16条举措，多条政策措施直指保市场主体、保就业。延续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策至2023年4月30日、鼓励市区两级创业孵化示范基地减免租金、实施创业担保展期还款等措施。目前已有200余家市区两级创业孵化示范基地响应号召，减免租金超3亿元。将企业组织职工开展线上培训的补贴次数由每年1次增加到3次，在封控期间帮助企业“以训稳岗”，目前已有3000多家用人单位组织了线上培训。针对封控期间保障城市运行必需、疫情防控必需、群众生活必需的重点企业，迅速建立“一对一”就业服务专员机制，已累计为6000余家单位提供“点对点”就业服务，发布招聘岗位信息近10万个。

高校毕业生就业始终是就业工作的重中之重。为帮助广大毕业生尽早就业，市区两级公共就业和人才服务机构配合教育部门和高校，通过线上、云端方式积极开展招聘活动和就业指导。截至目前，共组织各类线上招聘活动350多场，2.4万家次单位参加，发布岗位近33万个，参与的本市高校毕业生15万人次。

5月，本市聚焦市场主体的主要困难和诉求，研究出台了一系列以“缓”“补”为主要内容的援企纾困政策。

“缓”，即缓缴社会保险费。针对本市餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业企业、17个扩围行业所属困难企业以及受疫情影响较大、生产经营困难的中小微企业和个体工商户，实施阶段性缓缴。在医保等相关部门的大力支持下，本市缓缴险种从国家规定的养老、失业、工伤保险扩大到了医疗（含生育）保险，养老、医疗保险缓缴期限延长至2022年底。据估算，社会保险费缓缴政策将为本市各类市场主体阶段性缓解现金流压力近千亿元。

“补”，即两项专项就业补贴政策。针对餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等困难行业中不裁员少裁员的企业，实施一次性稳就业补贴，预计将惠及企业9.2万家，覆盖78.7万劳动者，补贴总额4.5亿元。针对用人单位招录登记失业3个月及以上人员和本市2022届高校毕业生的用人单位，实施一次性吸纳就业补贴。（记者 鲁哲）

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