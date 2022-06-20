原标题：共青团中央召开共青团促进大学生就业工作推进会

6月16日下午，共青团中央组织召开促进大学生就业工作视频推进会，对深化实施“共青团促进大学生就业行动”进行再动员、再部署。团中央书记处书记傅振邦出席会议并讲话，团中央机关有关部门、单位负责同志参加，各省级团委负责同志及学校部、青年发展部负责同志在线参会。

会议指出，就业是青年大学生的迫切需求、发展之基，服务解决好大学生就业需求，是提升团的政治性、先进性、群众性的必然要求，是对团的引领力、组织力、服务力的实践检验。当前形势下做好大学就业工作就是“国之大者”，共青团必须提高政治站位、扛起政治责任，将促进大学生就业作为团的主责主业、摆在更加突出位置，为党和国家稳就业保就业大局作出贡献。

会议要求，各级团组织要以“共青团促进大学生就业行动”为统揽，进一步明确目标任务，压实工作责任，到校到人到岗，用心用情用力，确保全团帮助至少10万名2022届大学生就业；进一步精准聚焦对象，以“双非”学校的脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生为重点，把帮扶工作做细做深做实；进一步加强工作协同，构建左右沟通、上下联动、密切配合的团内协作机制，确保工作无缝衔接、连续发力；进一步加强政策解读，做好宣传引导，帮助大学生树立正确的就业观、择业观；进一步严实工作作风，严守工作纪律，认认真真、扎扎实实地将帮扶举措落到实处，用促进大学生就业的实际行动迎接党的二十大胜利召开。

据悉，自“共青团促进大学生就业行动”去年年底启动以来，一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生乡村创业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生实习“扬帆计划”、大学生社区实践计划稳步推进，取得阶段性进展。截至目前，全团已募集到8.6万家企业提供的174万个就业岗位信息，全团共3.1万名团干部与9.7万名2022届就业困难大学生结对，已帮助其中4.1万名毕业生找到工作；19个省份已启动大学生乡村创业帮扶计划，目前正在遴选创业项目，匹配服务资源；西部计划今年计划新招募3.67万人，已完成报名；20个省份已启动“扬帆计划”实习岗位募集工作，累计发布各级政务实习、企业实习岗位信息23.3万个，组织开展职场体验活动3000多场，参与学生13.8万人次。（记者 杨宝光）

(责编：曹淼、李源)