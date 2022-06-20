规范人力资源市场秩序 促进稳定和扩大就业
2022年06月20日09:00 | 来源：人力资源社会保障部
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原标题：规范人力资源市场秩序 促进稳定和扩大就业
近日,人力资源社会保障部会同国家市场监管总局印发通知，部署开展为期2个月的清理整顿人力资源市场秩序专项行动。
通知要求，各地要以打击就业歧视为重点，督促用人单位向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件；以打击虚假招聘为重点，规范人力资源服务机构经营行为，引导和推动通过市场化手段解决劳动者求职难问题；以打击“黑职介”为重点，进一步拓宽和畅通劳动者举报投诉渠道，清理各类非法职介活动，为劳动者提供优质安全高效的市场环境。
(责编：曹淼、李源)
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