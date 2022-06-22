提升数据安全产业竞争力 护航数字经济高质量发展
借助人工智能，可以实现医生与病人的远程诊疗；利用大数据，可以测算出城市晚高峰的车流量从而提供行车路线……如今，大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术正在深刻地改变着人们的衣食住行。
“人工智能、大数据构成了移动互联网、5G应用的典型场景，为信息共享、信息价值挖掘提供了良好工具。”中国工程院院士、机械工程专家谭建荣在做客人民网《人民会客厅》时表示，推动数字经济发展，需要做好网络安全工作，增强网络技术体系的可控性，筑牢数字经济基础。同时处理好数字经济和实体经济的关系，利用网络信息技术，助力企业数字化转型。
近日召开的中国工程院第十六次院士大会指出，要加强网络信息技术研究。确保网络技术体系可控性，加强人工智能技术研发，重视区块链、数字货币等技术创新；探索科技助力城市管理。探索更科学的城市规划布局和智慧城市技术路径，结合疫情防控研究极端情况下的城市运营调度。
“网络技术体系可控性是互联网应用最重要的基本保障，要求网络、软件、硬件、共享、安全可控，安全可控是网络运行最基本的要求。”谭建荣说。
区块链技术作为信息技术发展的最新前沿技术，在数据安全可控方面发挥了重要作用。
“应用区块链技术进行互相担保、互相公开和网络节点之间的互相联手，可实现以零信任为基础的数据交换。”谭建荣介绍，密钥分布、密码产生、身份认证也与区块链技术紧密相关，区块链技术能够实现网络个人信息数据更加安全可靠。
“目前，很多加密货币犯罪利用区块链账资系统去中心化、零成本的特点，将账资系统升级为数字资产，为公安侦破相关案件带来了挑战。”欧科云链副总裁、欧科云链控股执行董事张超介绍，通过同步全球主流区块链节点和分布式账本，将数据结构化，协助公安部门分析账资系统地址、处理衍生性数据，实现账资工具可视化，协助案件脉络梳理，通过模拟黑灰产业务场景确定资金流向，助力打击加密货币犯罪。
区块链技术如何助力城市管理？“基于区块链技术，所有数据可溯源，明确智慧城市产生的公开化数据和收益的关联关系，也明确了数据享有权、使用权等，有利于身份数字信息确权，助力城市管理。”张超说。
由全国135家网络安全行业协会和相关社会组织联合发起的2021年度全国网民网络安全感满意度调查显示，和去年相比，网民对个人信息保护状况评价也有了较大幅度提升，正面评价提升了7.11%，负面评价下降了11.24%。
“数据‘上链’过程中会造成数据冗余以及安全数据隐私破坏，
要清晰、透明地公开数据‘上链’规则，并按规则执行，保护数据安全。”张超表示，区块链技术与数据安全技术相结合，企业在突破区块链技术壁垒的过程中，需要把控好数据‘上链’的程度，避免冗余数据‘上链’，并积极加大投入参与、引领区块链的发展。
谈及网络信息技术助力数字经济发展，在谭建荣看来，数字信息是当前最重要的新信息形态，推动数字经济高质量发展必须与实体经济深度融合，需要在保证数字经济高速发展的前提下，做好网络安全工作，为数字经济提供坚实基础。
制造业的数字化转型事关我国制造强国战略，我国正稳步推进制造业的数字化转型。相关数据显示，2021年中国先进制造业，包括5G通信设备制造业、医药制造业、医疗设备制造业等，增加值实现了18.2%的高速增长，远高于8.1%的GDP平均增速，也高于规模以上工业企业增加值9.6%的增速。
“制造企业往往有上下游供应链环节，保障供应链安全可靠对于企业转型升级至关重要。要求供应链不能中断，且能够支持创新。”谭建荣认为，可利用去中心化、共享分包、信息公开、信息透明等区块链技术，实现产业链可视化、科学化、精准化，推动企业高质量数字化转型。（实习生李皓对本文亦有贡献）
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