长二丁成功发射遥感三十五号02组卫星。吴佳栋摄

人民网北京6月23日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团获悉，2022年6月23日10时22分，长征二号丁运载火箭在西昌卫星发射中心成功将遥感三十五号02组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

专家介绍，有着“金牌火箭”美誉的长征二号丁运载火箭是一型常温液体二级运载火箭，由中国航天科技集团八院抓总研制。其起飞推力约300吨，对应700公里太阳同步圆轨道的运载能力为1.2吨，具备不同轨道要求的单星、多星发射能力。遥感三十五号02组卫星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。

据悉，这枚火箭在技术创新上，针对多星串联构型的任务特点，首次在入轨后分离的载荷舱上配置了离轨子系统；型号首次采用控制系统单十表，提高可靠性的同时，实现了电气设备小型化和提高运载能力的三重效果；配置2M码速率中继用户终端，通过天基测控方式，减少测量船保障压力、降低工程任务发射成本；通过全自主光学瞄准、气密测试优化、惯组提前安装、测试项目优化等系列措施，将发射场测发流程压缩到10天。

同时，在发射流程上，针对每发任务不同发射日设计对应的发射轨道和制导参数；为提高密封可靠性，本发火箭一二级气路导管密封结构由原来的球头喇叭口形式更改为锥面O胶圈密封形，发射场阶段火箭全箭气检数量由172项减少至72项；苦练内功，通过箭体结构防雨能力提升、电气系统淋雨耐受力增强、各舱段设备搭接电阻和静电放电器合理布局、防雨防雷措施全面复查等措施，适应西昌夏季高温、多雨、多雷暴天气的极端恶劣环境。

本次发射是长征二号丁运载火箭第60次发射，也是长征系列运载火箭第424次发射。

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