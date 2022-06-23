从 “丰收在田”到“丰收在手”：看夏粮里的“丰收密码”
2022年06月23日11:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月23日电 （记者李栋）据农业农村部数据显示，截至6月21日，四川、湖北、河南、安徽、江苏、陕西、山东、河北、山西等9省已收获小麦3.01亿亩，收获进度达99.2%，全国大规模机收基本结束。
今年夏收机具充足，各级各地部门服务到位，“三夏”麦收进展顺利。主要呈现麦收跨区作业通行顺畅、减损节本措施有效、“龙口夺粮”组织及时、疫情地区机收有序等特点。从“丰收在田”变为“丰收在手”，一粒粒夏粮的背后蕴含着“丰收密码”，让希望的田野潜力无限。
策划/文案：李栋
数据来源：农业农村部
供图：人民图片
(责编：孙红丽、高雷)
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