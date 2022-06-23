人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全球最强“带货王”，非TA莫属了！

2022年06月23日13:12 | 来源：人民网
小字号

全球最大24000箱超大型集装箱船在沪交付。张黎摄

6月22日，中国首艘全球最大24000箱超大型集装箱船在中国船舶集团旗下沪东中华成功交付。该船总长399.99米、型宽61.5米、货舱深度33.2米，一次可装载24000多只标准集装箱，是目前全球装箱量最大的集装箱船，被誉为海上“巨无霸”。

该型船“带货能力”极强，采用迭代优化的分舱布置和大肋距骨架、混合式横舱壁、一体化绑扎桥等创新的轻量化、简约化设计，在同级别船型中承载能力最强，堪称全球最强“带货王”。

节能低碳突出，采用全球最新的水动力优化技术，使该型船在多装重载的情况下，实现高航速、低油耗。与传统燃油的23000TEU集装箱船相比，每天航行可减少二氧化碳排放约38吨。

各项性能指标均达到国际先进水平；居住环境舒适。采用全封闭式桥楼设计，最小化室内噪音，实现全天候空调环境下的操控作业。

全球最大24000箱超大型集装箱船在沪交付。张黎摄

该型船由沪东中华自主设计，拥有完全自主知识产权。该船入级美国船级社，投入运营后将服务于远东至欧洲的航线。

这艘海上“巨无霸”到底长什么样呢？

一起来看↓

记者 陶嘉树：在这艘24000标准集装箱船上，整艘船面积最大的一部分就是货舱区，它到时候都会装满集装箱。船员的生活居住以及驾驶室都在住舱区。整艘船从船的最高处到船底有70多米，相当于20多层楼。

中国船舶集团沪东中华长兴造船副总经理 刘学东：驾驶室就是船指挥的地方，进去后可以看到驾控台，通常一个人在这里开船就可以了。这条船有61.5米宽，在驾驶室，可以走到最边上直接看到水面。

在驾驶室的两侧分别还有两个独立的小型驾控台，刘学东告诉记者，这是因为像这样一艘海上“巨无霸”停靠码头的时候，很难观察到船舷及码头上的情况，有了这两个驾控台，船在靠岸时，船员就可以来到这里观察并操控船的位置。

记者 陶嘉树：在船尾部分，有一个白色的建筑，它的下方就是这艘船的机舱区，整艘船的动力系统都集中在那里。

中国船舶集团沪东中华长兴造船副总经理 刘学东：白颜色的就是大的烟囱。这种机舱设备，包括洗涤塔都安装在这里面，因为这个船是配备洗涤塔的，它的烟气通过海水洗涤，可以把硫的含量降低再排放。现在基本上就是通过减排节能这种方式在转换。

全球最大24000箱超大型集装箱船在沪交付。张黎摄

刘学东介绍说，这艘船采用了全球最新的水动力优化等技术，可以在保证高航速行驶的同时实现低油耗，使其快速性尤为突出，同时更加清洁环保。此外，这艘海上“巨无霸”本着以人为本的设计理念，采用了全封闭式桥楼设计，达到四星级宾馆体验标准，大大提升了船员工作、生活的舒适感。

来源：人民网上海频道、央视财经

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国资委：国有企业办医疗机构改革任务完成99.6%
　　人民网北京6月23日电 （黄盛）国务院国资委在22日召开全国国有企业办医疗机构改革巩固深化推进会。国资委党委委员、副主任翁杰明在会上表示，近年来，各地、各中央企业通过移交地方、资源整合、关闭撤销、重组改制等多种方式积极推进国有企业办医疗机构改革。…
铁路精准调图 调出新活力
　　6月20日，复兴号智能动车组行驶在济郑高铁濮阳至郑州段。王玮摄 郑渝高铁全线贯通、济郑高铁濮郑段正式开通运营，让湖北的南漳、保康、神农架、兴山、巴东，重庆的巫山、奉节、云阳，河南的濮阳结束了不通高铁的历史。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部