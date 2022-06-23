全球最大24000箱超大型集装箱船在沪交付。张黎摄

6月22日，中国首艘全球最大24000箱超大型集装箱船在中国船舶集团旗下沪东中华成功交付。该船总长399.99米、型宽61.5米、货舱深度33.2米，一次可装载24000多只标准集装箱，是目前全球装箱量最大的集装箱船，被誉为海上“巨无霸”。

该型船“带货能力”极强，采用迭代优化的分舱布置和大肋距骨架、混合式横舱壁、一体化绑扎桥等创新的轻量化、简约化设计，在同级别船型中承载能力最强，堪称全球最强“带货王”。

节能低碳突出，采用全球最新的水动力优化技术，使该型船在多装重载的情况下，实现高航速、低油耗。与传统燃油的23000TEU集装箱船相比，每天航行可减少二氧化碳排放约38吨。

各项性能指标均达到国际先进水平；居住环境舒适。采用全封闭式桥楼设计，最小化室内噪音，实现全天候空调环境下的操控作业。

全球最大24000箱超大型集装箱船在沪交付。张黎摄

该型船由沪东中华自主设计，拥有完全自主知识产权。该船入级美国船级社，投入运营后将服务于远东至欧洲的航线。

这艘海上“巨无霸”到底长什么样呢？

一起来看↓

记者 陶嘉树：在这艘24000标准集装箱船上，整艘船面积最大的一部分就是货舱区，它到时候都会装满集装箱。船员的生活居住以及驾驶室都在住舱区。整艘船从船的最高处到船底有70多米，相当于20多层楼。

中国船舶集团沪东中华长兴造船副总经理 刘学东：驾驶室就是船指挥的地方，进去后可以看到驾控台，通常一个人在这里开船就可以了。这条船有61.5米宽，在驾驶室，可以走到最边上直接看到水面。

在驾驶室的两侧分别还有两个独立的小型驾控台，刘学东告诉记者，这是因为像这样一艘海上“巨无霸”停靠码头的时候，很难观察到船舷及码头上的情况，有了这两个驾控台，船在靠岸时，船员就可以来到这里观察并操控船的位置。

记者 陶嘉树：在船尾部分，有一个白色的建筑，它的下方就是这艘船的机舱区，整艘船的动力系统都集中在那里。

中国船舶集团沪东中华长兴造船副总经理 刘学东：白颜色的就是大的烟囱。这种机舱设备，包括洗涤塔都安装在这里面，因为这个船是配备洗涤塔的，它的烟气通过海水洗涤，可以把硫的含量降低再排放。现在基本上就是通过减排节能这种方式在转换。

全球最大24000箱超大型集装箱船在沪交付。张黎摄

刘学东介绍说，这艘船采用了全球最新的水动力优化等技术，可以在保证高航速行驶的同时实现低油耗，使其快速性尤为突出，同时更加清洁环保。此外，这艘海上“巨无霸”本着以人为本的设计理念，采用了全封闭式桥楼设计，达到四星级宾馆体验标准，大大提升了船员工作、生活的舒适感。

来源：人民网上海频道、央视财经

(责编：王震、陈键)