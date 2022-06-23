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推进智慧养老 天津“银发”智能服务平台覆盖2.6万户重点关爱人员

2022年06月23日13:30 | 来源：人民网
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6月24日至25日，第六届世界智能大会即将召开。早在第五届世界智能大会开幕前夕，天津市联合科大讯飞上线天津“银发”智能服务平台上线，致力于用人工智能服务老年群体，打造科技与温度交融碰撞的智慧养老“天津样板”。经过一年的应用与完善，目前，该平台已覆盖天津市共2.6万户重点关爱人员，累计关怀外呼13万余次，短信发送3.8万条，处置告警事件1.5万起。

科大讯飞相关负责人表示，在智能服务方面，天津市“银发”智能服务平台统筹联动社会服务资源，利用人工智能、物联网和大数据等前沿技术探索，聚焦老年群体的高频事项和服务场景，采用“1+3+4”的服务模式，即1个市级服务平台，水、电、燃气3项数据，配备红外探测器、SOS一键报警设备、智能血压仪、智能手环4类智能感知设备，通过运算用户家庭实时水、电、燃气的使用情况，利用智能语音系统随访进行语义分析等科技手段关注老年人健康。

为老年群体提供安全监护兜底保障，该平台通过融合运用人工智能技术健全社区服务管理体系，依托智能外呼中心，结合智能感知设备、水电气数据分析模型，实现老年群体安全事件的快速发现，快速告警；同时打造应急事件全流程处置闭环模式，由原来工作人员上门走访，转向主动关怀、智能预警、应急救助的全天候陪伴式安全守护。

据介绍，在智慧终端运用方面，该平台通过智慧陪伴终端设备的语音交互模式，可以设置家人的声音进行实时对话互动，让老年人也能时刻感受家人在身边；针对特定慢性病症可以给出科学的指导意见，方便老年人更合理健康的生活；在中新天津生态城，为了便于老年人获取即时资讯，智慧陪伴终端设备还提供语音读报、新闻事件、音乐戏曲等相关丰富资源；可以根据老年人的兴趣，设置播放不同的音乐或者评书等陪伴老年人的日常；拓展与亲人的联系纽带，支持亲情视频通话，亲情照片视频收发等便捷性操作。

目前，智慧终端设备在中新天津生态城正不断完善相应部署，其中入户安装相关智能设备（NB红外设备、SOS紧急报警按钮、智能手环、血压计、防跌倒检测仪）共计610户，智慧陪伴终端210户，目前六类设备整体在线率约80%，为老年人的日常生活提供多方面的保障。

“平台不断优化语音交互，用智能语音技术为老年人打造了基层服务统一入口，有效解决老年人在生活中遇到的急事、难事。该平台梳理老年人在出行、就医、消费等日常生活中遇到的难点、堵点问题。结合老年人社区居家养老需求，融合利用人工智能技术，整合各类信息资源，打造智能服务平台，构建‘AI语音服务热线’，建立针对老年人的智能坐席和人工坐席，通过平台打通各类生活服务资源，让老年人通过拨打热线电话，说出诉求，即能获取所需的相关各类服务。”该负责人说。

该负责人表示，未来，科大讯飞将以天津为样板，在包括广东广州、山西西安、安徽合肥等全国其它地区，进行相关部署构建的准备，让科技惠及更多百姓。

(责编：曹淼、李源)

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