6月23日上午，长征二号丁运载火箭搭载着遥感三十五号02组卫星一箭冲天，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。强化使命担当，勇于创新突破，全面提升现代化航天发射能力，努力建设世界一流航天发射场……火箭腾飞背后，有着这样一群航天人，他们周密组织实施，确保圆满成功，用精益求精托举“中国星”遨游太空。

15平方米的集体办公室，20平方米的宿舍公寓，发射场区大大小小数十个设备间、控制间、测试间……这就是杨文，除了休假出差，除了父母爱人，全部的世界。

在西昌卫星发射中心，一张庞大的地面设备系统勤务保障网，汇聚了该中心技术部系统工程师团队三代人的心血。2007年，第一代的地勤网实现了发射场低温加注的远程控制；2012年，第二代的地勤网实现了发射场地面设备的全覆盖；而杨文所带领团队出击的第三代目标，就是智能高效、自主可控。

牵头完成二代网实现全覆盖后，杨文带领地面设备系统把三代织网面临的难题瓶颈作为攻坚方向，不断升级的地勤网向着自主可控、大数据分析、全态感知的前沿方向茁壮成长。伴随着一项项成果推出，如今这支团队主动承担地面关键控制系统设计研发，主持完成的西昌发射场地勤网系统IP化改造、西昌发射场常规加注投影显示软件、面向航天发射的工业互联网平台等重大科研项目，多次获得国家级大奖。而他们默默冲锋的姿态，映照在那份雷打不动的“作息时间表”上，自始如一，从未懈怠。

把脉风云雷电，守望飞天窗口。此次任务期间，西昌所在地区进入雨季，降雨密集、雷暴频繁，给气象保障带来了不小挑战。为了实现“精细”“精准”的保障目标，技术部气象保障团队抽组骨干力量，在日常保障基础上增派1名预报员进驻场区。过程中，他们因为准确预报，使火箭转场和组合体转场时间分别比预定转场时间提前1天，有效规避了雷雨天气对任务实施的不利影响，为火箭腾飞觅得“最佳天窗”。

周密组织实施，确保圆满成功。计量是任务成功的基础，发射场上成千上万的仪器仪表、庞大纷繁的设备设施、错综复杂的电磁环境都事关火箭发射的成败。然而，完成一次任务的计量工作，就要检定仪器仪表近万个；完成一次标准合格的检定，就要操作设置上千次。坚守这样一个没有太多鲜花和掌声的幕后岗位，无时无刻不考验着技术部计量团队。

“我们是最早开始执行任务的团队。”电学组负责人范文说，早在火箭卫星进场前，他们就已马不停蹄地开始了计量检定工作。为了克服疫情带来的不利影响，计量团队加班加点采用集中检定+应急检定相结合的模式，累计完成几千块仪器设备的测试、校准和检定工作，以各类仪器仪表“200%的精准可靠”，为任务各项测试的顺利进行打下了一记牢固的保险。

精心准备、精心组织、精心实施。西昌卫星发射中心指挥控制中心作为航天发射的指挥枢纽，有着诸多精密设备，这些设备的运行都需要配电“输血”和空调“供氧”，而这项24小时不间断保障的工作正是由勤保分系统承担完成。他们甘居幕后、坚守使命，以出色的“看家”本领为航天发射指挥控制任务提供了稳妥可靠的保障。这个平均年龄只有25岁的年轻团队，就像一颗永不停歇的“心脏”,为任务成功保驾护航。无论白天还是黑夜，每次发射任务，他们都时刻紧绷神经注意机器的运转状态，每半小时检查1次设备数据，在噪声高达80分贝、充满电磁辐射的环境中足足待上8小时。

聒噪单调的岗位工作，没有动摇过他们坚守岗位的初心和矢志航天的决心，他们用8小时的有备无患，24小时的刻苦坚守，确保了电能质量稳定可靠、温湿环境控制精准、设备状态运行良好，以实际行动确保航天发射万无一失。

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。随着3颗卫星精准入轨，太阳能帆板展开正常，庆贺成功的大红屏在西昌卫星发射中心的各个机房同时亮起，大红屏的光，照在一张张航天英雄的脸上，显得格外动人……

（总台央视记者 黄国畅 胡煦劼 何玲 何东益）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)