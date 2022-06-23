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听！麦收数据“演奏”的《丰收曲》

2022年06月23日14:18 | 来源：央视新闻客户端
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农业农村部6月21日

小麦机收进度显示

夏粮主产区小麦大规模机收基本结束

丰收已成定局

风吹麦浪，颗粒归仓

是亿万中国人心底的安稳

农业四季歌，“三夏”年年唱

今年的丰收时刻，我们邀您换一个角度再去感受一下“沃野千万里，田间收割忙”的景象，听一首由全国九大夏粮主产区小麦收获数据“谱”成的《丰收曲》。

解密：夏收进度中揭示了怎样的丰收“节奏”？

保粮食安全 首要保面积

种粮食，首先得看面积。夏粮是全年粮食生产第一季，产量占全年粮食产量1/5多，其中，90%以上都是小麦。

今年初，2022年粮食生产目标经国家审定，由农业农村部分解下达到各地，确保粮食面积只增不减。面对去年秋汛影响，各地千方百计稳住冬小麦播种面积。努力耕作，能播尽播。最终全国冬小麦面积基本保持与去年相当，达到3.3亿多亩，为丰收奠定了基础。

如今，丰收的粮仓里，小麦籽粒饱满紧实，质量是近几年最好的一年。产量增加，超出预期。

收获节奏更高效

夏粮由“丰收在望”到“丰收到手”，离不开农业机械化助力。

今年，夏收推进速度较快。全国麦收连续13天日机收面积超过1000万亩，进度过半时间比去年提前2天，前期收获的各主产省进度普遍较快，做到了适收即收。

今年，小麦减损更加高效。虽然小麦病虫害发生早、发生重，由于中央和地方加大投入，应防尽防，主产麦区病粒率在0.2%以下，防控效果是历年最好的一年。同时，黄淮海主产区小麦机收率达99%，机收损失率控制在2%的行业标准以内。大丰收正是“人努力、天帮忙、政策好”综合作用的结果。

这一季的丰收

也是新一季劳作的序章

在春生、夏长、秋收、冬藏的节奏中

中国人辛勤耕耘，接续奋斗

用一个又一个丰收

展现“中国粮”的韧性

彰显“中国粮”的底气

（总台央视记者 张勤 梁丽娟 王凯博 郭茜 张雨棣 孙茜 张博 李靖华 张志 王海东 音乐创作人 孙艾藜 音乐策划人 孙锐）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)

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