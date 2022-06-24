本报记者 叶 子

6月16日，贵州省贵阳市开阳县政务服务中心工作人员帮助企业人员在自助终端机上办理业务。

袁福洪摄（人民图片）

今年以来，福建省福州市鼓楼区在稳企用工、退税减税、保障物流畅通等方面出台助企纾困政策，持续鼓励和扶持企业加大科技创新，提升自主品牌竞争力。图为6月20日，在鼓楼区软件园一家公司内，工作人员加紧赶制订单。

谢贵明摄（人民图片）

6月20日，江西省赣州市南康区的赣州国际陆港铁路场站，一派繁忙景象。

朱海鹏摄（人民图片）

为有效应对疫情带来的影响，连日来，各地多措并举开展纾困助企工作，以财政税费、金融信贷等关键领域为突破口，解决企业“急难愁盼”问题，进一步确保物流畅通，不断扩大惠企政策的适用范围，持续加大补贴支持力度，为经济平稳健康发展注入强劲力量。

精准实施支持政策，真金白银帮扶企业。这些助企纾困的措施缓解了企业经营压力，提振了市场主体的信心，为企业发展“输血补气”，受到多家网络媒体的关注，网友们也纷纷点赞。

减税降费精准落地

4月1日起，大规模增值税留抵退税政策实施。这是今年新的组合式税费支持政策的重心所在，力度空前、覆盖面广、普惠性强。近日，不少企业享受到了政策红利。

人民网转载湖南日报的一则报道显示，今年4至5月，湖南全省共有4.4万户市场主体享受增值税留抵退税政策，惠及户数是前3年总和的18倍多；440亿元退税资金直达市场主体，退税金额是前3年总和的2倍多。89个大类行业享受退税红利，行业覆盖面超九成。湖南城头山矿泉水科研开发有限公司是一家微型企业，疫情导致经营压力大。19.96万元退税资金到位后，全部用于员工工资发放，保障了企业岗位稳定和正常运转。

“受疫情影响，企业现在资金短缺，面临债务偿还、运维费支付、新设备购进、生产规模扩大等多个难题。增值税留抵退税这笔资金及时退付，解决了我们眼前的难题。”说起税款，山西省阳泉市慧阳新能源发电有限公司财务负责人高兴不已。光明网转发山西日报报道，为确保市场主体第一时间享受政策红利，国家金库阳泉市中心支库全面畅通资金划拨绿色通道，做到“即来即审即退”。针对税务部门延迟发送的退税业务，国库部门加强延时服务，全体人员加班加点确保税务部门退税业务全部发送完毕，且保证当日已发送业务全部办结。针对业务办理过程中因企业账户信息不匹配导致的退库退回业务，国库部门立即通知税务部门，待重新发起后，马上办结。

央视新闻客户端的报道《各地出台措施助企纾困 增强活力》关注了一家位于陕西省渭南市的乳业公司。这家公司依托产业优势，订单大幅增长。但是受疫情影响，加上研发及运输成本等上涨，公司面临的资金压力不断加大。了解到企业的实际困难后，当地全力畅通企业物流和资金流，从加大财税支持、降低经营成本等方面助企纾困；同时，设立企业服务专班，分类精准推送政策，实行个性化的退税辅导。国家税务总局渭南市税务局货物和劳务税科科长王莉表示：“我们采取多种方式，打通退税减税‘最后一公里’，让经济实体享受更多政策红利。”

网友表示，密集出台的助企纾困政策措施，尤其是税费减免等优惠，切实帮助企业解决生产经营中的困难和问题，有助于增信心、稳预期，保住市场主体、保住就业。

金融支持及时到位

“500万元信用贷款额度批下来了。”最近，上海康定医疗器械有限公司总经理刘宏波终于放心了，“现在有了银行的‘及时雨’，我们就能全力抓生产了。”康定医疗是一家从事骨科医疗器械研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。建设银行松江支行得知该公司需要流动资金周转时，立即启动“抗疫复工贷”支持，仅用3天，就帮助企业拿到了急需的贷款。

人民日报客户端发布的报道《上海金融业多措并举助企纾困》介绍，为推动经济恢复与重振，在沪金融机构多措并举，为企业提供便捷、优惠的金融支持，助力实体企业早日回归正常发展轨道。建行上海市分行的“抗疫复工贷”专项产品方案，推出10多天已为10多家小微企业提供4000万元贷款。

连日来，各金融机构充分发挥金融服务实体经济作用，加大重点行业、重点产业、重点企业金融支持力度，加快推进金融创新，发挥金融杠杆作用，做好重点领域风险防范。

据央广网报道，新疆实强经贸有限公司是主营钢材批发和零售的民营企业，近期为满足资金周转需要，急需将持有的一年期票据贴现。新疆银行了解到企业的融资需求后，将再贴现利率优惠与贴现产品挂钩，再贴现2%优惠利率的基础上进一步向企业让利30个基点，贴现利率仅1.7%，大大降低了企业融资成本，同时实现24小时内资金到账，为企业上下游之间交易达成及时提供了资金支持。今年1—5月，中国人民银行乌鲁木齐中心支行累计发放再贴现176.1亿元，同比增长31.3%，为金融机构提供低成本资金支持，切实将优惠政策传导至实体经济。

为应对疫情影响，北京市持续加大保市场主体稳经济力度，以支持中小微企业普惠金融为重点，推出“融资纾困直通车”政策。6月19日，央视网转发《新闻联播》消息称，6月以来，北京市金融监管局共收到约1800家企业的融资需求，直通车专班组织主要金融机构对接企业融资需求，截至目前，已发放贷款24.78亿元。

据人民日报客户端报道，山东省青岛市西海岸新区“一金两贷双保险”五大金融政策日前上线。聚焦民营企业等融资难题，西海岸新区设立总规模100亿元共同富裕基金，重点投向城市更新、招商项目、基础设施建设、交通物流、居住环境改善、美丽乡村建设等重要领域，支持符合新区发展战略的重点产业和重点企业，提振市场主体发展信心。

人民网转发国家金融与发展实验室副主任曾刚文章《让金融更好为中小微企业纾困解难》。文章指出，结合稳增长、保就业等目标，提高纾困政策的精准性，金融系统要继续创新风险补偿、融资担保服务等政策，完善融资增信体系，降低实体经济综合融资成本。例如，在餐饮行业，引导金融机构加强与行业主管部门信息共享，运用中小微企业和个体工商户的交易流水、经营用房租赁以及有关部门掌握的信用信息等数据，提升风险定价能力，更多发放信用贷款。

政策礼包释放红利

市场主体是经济发展的根基和动力所在，越是困难增多、压力加大，越要给市场主体更多的支持、更好的环境。为此，多地捧出政策大礼包。

提升企业创新能力、优化创新创业生态、促进科技金融深度融合、促进园区高质量发展、提升国际化发展水平……据人民日报客户端发布的报道，日前，北京市科委、中关村管委会发布中关村示范区“1+5”系列资金支持政策。今年预计投入财政资金17亿元左右，进一步激发创新创业主体活力，助力企业抗疫情、促研发、强内功。北京市科委、中关村管委会副主任张宇蕾介绍，系列资金支持政策采用“普惠+精准”相结合的方式，“力争覆盖创新主体成长的全生命周期、全要素场景，全方位支持和服务创新创业主体。”

据中国经济网报道，近日印发的《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》提出，将加大政府采购支持中小微企业力度，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠提高至10%—20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度提高至4%—6%。除餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输5个特困行业外，还对受疫情严重冲击的其他特困行业，扩大实施社保缓缴政策。

加快重大项目建设、推动企业技术改造、壮大新兴产业能级、提升外商投资质量和水平……据中国新闻网报道，为解决当地工业企业遇到的困难、提振企业发展信心，近日南京市发改委联合多部门印发《南京市促进工业经济平稳增长若干政策措施》，提出15条具体举措。南京市发改委有关负责人表示，这些政策内容既可以帮助工业企业积极应对疫情影响，又可以保证在较长一定时间内全市工业经济平稳健康发展。

微信公众号“人民日报评论”文章《坚定信心，巩固经济恢复势头》指出：工业生产由降转升，外贸进出口明显加快，就业改善，物价稳定……近日，国家统计局公布的5月经济数据显示，随着国内新冠肺炎疫情防控形势总体改善，生产需求逐步恢复，就业物价总体稳定，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。这充分显现出宏观政策的多重积极效应，展现出中国经济的强大韧性。

网友纷纷点赞各地助企纾困政策，希望各项政策精准滴灌、直达快享，让企业真正得到实惠。网友“永辉”留言：“坚定信心、团结向前，加油！”网友“阳光”说：“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。”网友“平淡是真”表示：“用好惠企政策，助力市场主体迎难而上、攻坚克难。”

(责编：白宇、胡永秋)