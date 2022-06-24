本报记者 吴秋余

6月23日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，邀请中国人民银行副行长陈雨露，中国银行保险监督管理委员会副主席肖远企，中国证券监督管理委员会副主席李超，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。

深化金融供给侧结构性改革

“党的十八大以来的十年，是中国金融业取得历史性成就的十年。”陈雨露表示，十年来，人民银行持续深化金融供给侧结构性改革，稳步扩大金融开放，统筹发展与安全，有力推动经济高质量发展。

十年来，人民银行稳健实施以我为主的货币政策，发挥好货币政策总量调节和结构调节的双重功能。2012年以来，广义货币供应量（M2）年均增速10.8%，与名义GDP年均增速基本匹配，有力地推动了国民经济稳健发展。

“中国以温和可控的宏观杠杆率增幅支持实现了‘较高增长、较低通胀、较多就业’的优化组合。”陈雨露表示，宏观杠杆率总体实现了“稳字当头”，确保国民经济运行在合理区间，也为全球经济增长作出积极的贡献，成为全球经济的重要动力源和稳定器。

这十年，人民银行以新发展理念引领金融支持实体经济实现高质量发展，大力发展绿色金融，推动绿色低碳转型，绿色贷款、绿色债券余额位居世界前列；坚持创新驱动，高技术制造业中长期贷款余额较十年前增加了近七倍；增强金融普惠共享，今年一季度末，普惠小微贷款余额超过20万亿元，支持小微企业和个体工商户超过5000万户；创新金融服务全力支持打赢脱贫攻坚战，并与乡村振兴战略有效衔接；扩大金融业对外开放，基本建立准入前国民待遇加负面清单管理制度，境外主体持有境内人民币金融资产比十年前增加了2.4倍，人民币成功加入国际货币基金组织特别提款权，成为第三大篮子货币，权重从10.92%提升至12.28%。

王春英介绍，党的十八大以来，我国外汇领域改革发展稳定工作取得了重大成果：一是国际收支基本平衡、更加稳健；二是资本项目开放稳步推进，已实现较高可兑换水平；三是跨境贸易和投融资更加便利，深入推进“放管服”改革成效显著；四是统一开放、竞争有序、监管有效的外汇市场不断健全，为高效配置外汇资源和管理汇率风险创造了良好条件；五是外汇储备资产实现安全、流动和保值增值，中国特色外汇储备经营管理制度不断完善。

近年来，我国外汇储备规模保持在3万亿美元以上，今年5月底超过了3.1万亿美元，连续17年稳居世界第一，成为维护国家经济金融安全重要的“稳定器”和“压舱石”。

银行业保险业实现新的跨越式发展

肖远企表示，党的十八大以来，我国金融业发展取得举世瞩目的成就，银行业保险业实现新的跨越式发展，金融与实体经济良性循环逐步形成。过去十年，我国银行贷款和债券投资年均增速分别为13.1%和14.7%，与名义GDP增速基本匹配。同业理财、信托通道较历史峰值大幅缩减，金融脱实向虚得到扭转。保险深度从2.98%上升到3.93%，保险密度从1144元每人上升到3179元每人，大病保险制度从2012年建立以来已覆盖12.2亿城乡居民，农业保险为农户提供风险保障从2012年的0.9万亿元增长至2021年的4.4万亿元。普惠型小微企业贷款、普惠型涉农贷款年均增速分别达到25.5%和14.9%，大大高于贷款平均增速。

与此同时，防范化解重大金融风险取得重要成果。金融资产盲目扩张得到根本扭转，高风险影子银行较历史峰值压降约25万亿元。不良资产处置大步推进，过去十年累计消化不良资产16万亿元，一大批突出的风险隐患得到消除。金融违法与腐败行为受到严厉惩治。

“十年来，我们推出50多项银行保险开放政策。”肖远企表示，2021年，在华外资银行资本和资产均较十年前增长超过50%，在华外资保险公司资本十年间增长1.3倍，资产增长6倍。

全面深化资本市场改革开放

“党的十八大以来，我们全面深化资本市场改革开放，加强基础制度建设，资本市场正发生深刻的结构性变化，市场体系包容性大幅提升，投融资功能显著增强，良性市场生态逐步形成。”李超介绍，十年来，我国股票市场规模增长238.9%，债券市场规模增长444.3%，两个市场均位居全球第二，股票市场投资者超过2亿，为服务高质量发展作出重要贡献。

这十年，资本市场服务实体经济的广度深度显著拓展。我国大力健全多层次市场体系，推出新三板、科创板，设立北交所，资本市场对实体经济的适配性大幅增强。

资本市场全面深化改革取得重要突破。围绕深化金融供给侧结构性改革，我国全面深化资本市场改革，基础制度更加成熟定型，实现核准制向注册制的跨越，稳步推进试点注册制，发行市场化程度、审核注册效率和可预期性大幅提升，交易、退市等关键制度得到体系化改善。

市场主体高质量发展迈上新的台阶。实体上市公司利润占规上工业企业利润的比重由十年前的23%增长到目前的接近50%。证券期货经营机构的总资产十年间增长5.5倍，公募基金管理规模目前为26万亿元，十年增长了8倍，行业实力大幅增强。

资本市场的国际吸引力和影响力大幅增强。行业机构外资股比全面放开，沪深港通、沪伦通启动，A股纳入国际知名指数并不断提升比重，外资连续多年保持净流入。

资本市场法律体系“四梁八柱”基本建成。市场违法违规成本过低的局面已经得到了根本性改变。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 04 版）

(责编：白宇、胡永秋)