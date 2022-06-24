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福建省晋江市——

心无旁骛做实业  坚定不移抓创新（走进县城看发展）

本报记者  刘晓宇
2022年06月24日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　一块浅蓝色鞋面布料，用手触摸，一股如同大理石岩板的冰凉感便直抵臂弯。方寸之间，浓缩多种化学材料和纺织工艺。

　　“这是我们自主研发的冰感布料，轻便透气，在国际市场上颇受欢迎。”作为一名土生土长的晋江人，林海鸥从事鞋材贸易将近20年，这几年加快了转型升级的步伐。

　　2017年，晋江国际鞋纺城投入使用，林海鸥是首批入驻的商户之一。如何才能在“高手如云”的鞋纺城中占得一席之地？

　　林海鸥的答案是“注重品质、创新立企”。连续数年数千万元的研发投入，组建数十人的科研团队，让林海鸥拥有了大量的鞋纺新材料。

　　“以前都是自己去推销材料，如今外商主动找上门，不学外语不行喽。”林海鸥浓重的闽南口音中，透着自豪。

　　改革开放以来，晋江人凭着“敢为天下先、爱拼才会赢”的闯劲，从发展乡镇企业起步，坚守实体经济，将晋江打造成东南沿海制造业重镇。步入新时代，晋江传承弘扬“晋江经验”，以创新为引领，加快智能化、现代化改造升级，做大做强传统产业。目前，晋江已形成超2000亿元的鞋服产业集群、超千亿元的纺织产业集群，以及食品、建材两个超500亿元产业集群。

　　“一年生产拉链7亿条，连起来可以绕地球5圈。”坐落在晋江市深沪镇的浔兴拉链，曾将“小拉链”做成了“大产业”。眼下，走进公司生产车间，机器轰鸣声一刻不停，布条裁剪、塑胶焊接等工序有条不紊。

　　“智能生产线升级投用后，拉链生产全线智能化、标准化，让小产品也用上了高科技。”谈起公司新技术的应用，技术研发中心负责人高秀忠深有感触。

　　喷胶、烘干、贴底……站在福建华昂体育用品公司生产车间，掐着秒表计算，从原辅材料到生产一双成品鞋，不足12秒。

　　“我们自主研发智能生产线，将每条生产线用工量从60人降低到8人，用更少人力来做更优质的产品。”公司董事长黄劲煌说。自2018年起，公司与华中科技大学联合研发智能化生产线，研发投入逐年增长4%以上，订单年均增长15%以上。

　　实体经济提质升级，离不开“一张蓝图绘到底”的创新投入。“晋江市不断加大政策扶持力度，引导企业加快创新发展和技改提升。”晋江市工信局局长林永红说，“近10年来，晋江市投入技术改造资金1800多亿元，引进9个国家级科研机构、4所高校，众多企业建立了自己的实验室、研发中心。”

　　手机直播间中，来往穿梭的智能运输车、灵活运转的机械臂，将恒安集团婴儿纸尿裤的生产流程“全景式”呈现在消费者面前，吸引了大量网友在线观看。

　　“将直播间搬进工厂。我们以透明、开放的方式让消费者近距离了解母婴产品从研发、生产到售出的全过程，努力让‘晋江造’成为‘放心品’。”恒安集团婴裤事业部总经理吴剑龙说。

　　2017年以来，晋江发力电子商务促传统产业转型升级，出台扶持直播电商产业发展政策，真金白银投入打造直播电商名城。通过多种电商平台，服装、运动鞋、婴童、伞具等特色产业得以持续发展壮大，2021年在国内网络零售额超过350亿元。

　　“我们始终坚持创新发展主线，加快传统优势产业高新化转型、新兴产业集群化发展，更高水平建设创新型县（市）和国家双创示范基地。”泉州市委常委、晋江市委书记张文贤表示。

　　如今，晋江鞋服、纺织等传统产业继续厚植优势，新一代信息技术、智能制造装备等新兴产业也在换挡提速。2021年，晋江市规模以上工业产值超过6900亿元，拥有15个区域品牌、50家上市企业，经济实力连续28年领跑福建县域经济。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月24日 13 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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