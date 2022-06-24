高云才

大田丰收成定局，并不等于丰收到手，机收成为颗粒归仓的“最后一公里”。如果说夺取夏粮丰收、实现颗粒归仓是一张网，那么，机收和机收减损就是这张网的收拢缆绳。机收减损就是机收增收，全面扎实推进机收和机收减损，就可以把丰收基础夯得更实更牢。

截至6月21日，今年全国“三夏”小麦大规模机收已收获3.01亿亩，收获进度达99.2%。60多万台联合收割机、80多万名专业收割机手奋战在麦收一线，收获机械化率超过98%，为将“丰收在田”转化为“丰收在手”提供了机械化硬核力量。

这个硬核，在于丰收链上提效率、促增产。

从大田高产到颗粒归仓，丰收链条上，机收减损是关键一环。机收减损既是丰收的效率，又是丰收的增产。

机收就是效率。过去，农民种田，汗流浃背，面朝黄土背朝天。现在，机械化耕作，耕种收一体化、智慧化作业。今年，麦收连续13天日机收面积超过1000万亩，进度过半时间比去年提前2天，做到了适收即收。

减损就是增产。据测算，小麦机收环节损失率平均降低1个百分点，全国可挽回粮食机收环节损失25亿斤左右。今年，夏粮主产区黄淮海地区小麦机收平均损失率控制在2%以内，优于作业质量行业标准。

这个硬核，在于现代化上优供给、提质量。

向机收要减损，现代化农机供应是基础。既要保障优质农机供应，又要提高机收减损智慧化水平，让现代化农机为颗粒归仓增添动力。

高标准农机具供给，机收减损有底气。现行农机具质量标准规定，全喂入式谷物收割机的机收损失率不超过1.2%。农机生产企业按照国家标准，在新机出厂检测中把控更严，优质农机供应充足。

农机信息化、智能化，机收减损有优势。智能化无人驾驶联合收割机在今年夏收中大显身手。如果人工驾驶收割机收割小麦，损伤率要在3%左右，原因就是拐弯处机手判断不精准，车轮会碾轧麦秆，造成麦粒损失。如今，通过提前测量、设置好相关数据，实现了精准收获，拐弯处小麦损伤率降低到1%。

这个硬核，在于组织化上优服务、强支撑。

组织化是机收减损的关键支撑，需要统筹兼顾，在机制和体制上不断创新，推动粮食生产效率跃升。

提高农机手收获技能，为联合收割机提供优质服务，机收减损有支撑。今年夏收，国家加大对联合收割机加快更新换代频率，小麦机收减损培训指导对所有持证机手全覆盖，保障联合收割机及相关运输车辆免费优先通行45万车次，累计免收通行费1.09亿元。

机收减损，需要新型经营主体在机收服务中发挥作用，增强保障能力。各类社会化服务组织，成为机收减损的有力保障。目前，全国已有19.4万个农机社会化服务组织，其中7.5万个农机专业合作社，全面开展托管式、订单式、租赁式等服务，基本覆盖了所有粮食主产乡镇。

大国粮仓稳，丰收基础牢。丰收链上、现代化上、组织化上，中国粮食的机收和机收减损，坚定而沉稳地奋进在大路上。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 14 版）

(责编：白宇、胡永秋)