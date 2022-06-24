邱超奕

民生事项千头万绪，补齐短板也涉及方方面面，要坚持科学、精准、有序，做到扶危济困、雪中送炭

当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，给民生领域特别是困难群众造成较大压力。越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对；越是困难加大，越要关注民生，以更大力度兜牢底线、补齐短板。

近日，国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》正式发布，其中明确要完善社会民生兜底保障措施。目前，中央财政困难群众救助补助资金预算1546.8亿元已全部下达。部分地区基层财政比较困难，今年中央对地方转移支付近9.8万亿元，比上年增加约1.5万亿元，用于保基本民生等硬任务。困难面前，政策举措加力增效、真金白银加速直达，充分彰显了“以人民为中心”的发展思想。

一分部署，九分落实。民生事项千头万绪，补齐短板也涉及方方面面，要坚持科学、精准、有序，做到扶危济困、雪中送炭。

补民生短板，首先要兜牢底线。要强化底线思维，加大困难群众救助帮扶力度，重点摸排失业和灵活就业人员、易返贫致贫和低保边缘人口等，对困难人员及时救助或纳入低保。各地也要因地制宜，对低保对象、特困人员一次性增发生活补贴。还要坚决守住不发生规模性返贫这条底线，一方面完善防止返贫动态监测机制，确保早发现、早帮扶；同时，要以更大力气抓好乡村振兴和农村劳动力转移就业等工作。

补民生短板，也要紧盯急难愁盼。急难愁盼是群众反映最强烈最突出最紧迫的民生问题，各地可以通过“12345”市民热线等政务服务平台问需于民，收集群众反映集中、关注度高的问题，进一步增强民生工作的针对性、实效性、可持续性。此外，针对疫情给一些重点人群造成的暂时性困难，要格外关注，帮助他们渡过难关。比如加强高校毕业生就业指导，加大未参保失业人员临时救助等。

补民生短板，还要着眼长远发展。应当看到，疫情冲击带来的短期变化是阶段性和外在的，我们仍然要保持定力，增强信心，集中精力办好自己的事情，持续将宝贵的资金和资源投入到那些固根基、管长远的民生建设领域中去。补短板改善民生，不仅是发展的目的，也是实现高质量发展的内生动力。启动新一轮农村公路建设和改造；指导各地在城市老旧管网改造等工作中协同推进管廊建设；用好普惠养老等专项再贷款……翻看《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，不少举措很好地衔接了惠民生与稳增长，既能根治长期性的民生痛点，也能有效吸引投资、拉动就业、增加收入，促进良性经济循环。

“老百姓的事，要实实在在干，干一件是一件，干一件成一件。”迎难而上、狠抓落实，我们一定能够加快补齐民生领域短板，更好保障和改善民生，不断满足人民对美好生活的追求。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 18 版）

(责编：白宇、胡永秋)