新华社上海6月23日电 题：进博会筹备稳步推进，新朋旧友将齐相聚

新华社记者周蕊

第五届进博会将在今年的11月在上海举行。260家世界500强和行业龙头企业已经签约第五届进博会，企业展签约参展面积达到规划面积的76%。一年一度的进博会，参展商和采购商们“不见不散”。

第五届进博会筹备稳步推进

“第五届进博会将于今年11月5日至10日举办。”中国国际进口博览局副局长孙成海说。

尽管经历疫情影响，第五届进博会筹备依然稳步推进。孙成海介绍，今年，虹桥论坛将继续发布《世界开放报告2022》和世界开放指数。国家展由有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示，目前已有多国确认参展。

进博会城市服务保障领导小组办公室副主任周岚表示，上海一直致力于为进博会打造一流的城市环境、提供一流的服务保障，加快推动服务保障精细化、智能化、法治化。

进博会稳步推进，“老朋友”们期待满满。阿根廷驻上海总领事唐路恩表示，进博会体现了中国与全球形成优势互补、平衡互利贸易关系的美好愿景。阿根廷自首届起积极参与进博会，收获颇丰，今年将继续参加进博会国家展和企业展。

6月21日，第五届进博会筹备通报会暨签约仪式现场。（受访者供图）

除了“来了还来”的“老朋友”，今年的进博会还将迎来不少“新朋友”。

日本贸易振兴机构上海代表处首席代表水田贤治表示，希望通过进博会将优质的日本商品、技术和服务带到中国，“今年的进博会将有许多首次参展的企业前来”。

参展商：“来了还要号召更多人来”

德国贺利氏大中华区沟通部负责人陈立斌有一个特殊的“邻居群”。第一届进博会时，他和装备展区的同行建了一个参展商“邻居群”，后来，这个群越来越大，现在已经有100多家外资企业负责人加入，遍布医药、汽车、消费品等多个展区。

2021年11月5日拍摄的第四届进博会技术装备展区。新华社记者 金立旺 摄

作为“邻居群”的“群主”，陈立斌见证了进博会的“磁力”。在前四届进博会上，贺利氏展台累计吸引现场观众超万人，2022年以来，贺利氏在中国多地同步推进总金额达2亿美元的投资项目。

“今年年初，贺利氏已签约参展第五届进博会，证明了我们对进博会这一绝佳展示平台的高度认可。”陈立斌说。

最近，陈立斌琢磨着分享企业参展进博会的故事，“让更多企业、更多人看到进博会的独特价值”，他不仅在公司的进博项目群号召同事，还积极动员“邻居群”的成员们。

“虽然今年各方面的挑战不小，但是我们‘邻居群’里的大多数伙伴所在的公司已决定继续参加进博会。”陈立斌说。

采购商：“我们来了还来”

年年相约进博“买遍全球”，采购商“来了还想来”，这是不少招商组织机构的感受。

“今年招商工作启动早，从5月开始已通过多渠道进行招商宣传，老观众的重复参观率达到70%。”进博会招商合作机构之一的上海跨国采购中心有限公司市场部经理陈彤说，希望能向进博会输送优质的采购商资源，让中国采购商不出国门就能“买遍全球”。

采购商们的热情，浙江省交易团也颇有体会。“浙江既是进博会的参与者，也是贡献者、受益者。”浙江省商务厅副厅长陈志成说，目前，浙江已完成参与第五届进博会总体方案制定，成立了交易团，下设13个交易分团，成立12个工作小组，确保各项工作有序推进。

陈志成介绍，浙江将制定并下发招商工作方案，按计划举办路演活动，收集好采购商需求，力争邀请1万余家采购商参会采购。“与此同时，我们还将组建精干的招商引资队伍，组织千人招商队伍进馆洽谈，充分利用好进博会平台做好招商引资。”

为了提升买卖双方的匹配效率，进博会为采购商和参展商提前谋划。截至目前，已有13期共计180项展品（或服务）信息对外公布，百余万参加过前四届进博会的采购商，通过邮件、短信等方式获得了精准推送的展品信息。

第五届进博会还首创对外发布采购商意向需求。1个多月来，发布了4批来自20个交易团的采购商意向需求，共涉及66项品类，近600种产品。

(责编：胡永秋、白宇)