本报南京6月23日电 （记者王伟健）“以前，我们小区下水道经常堵塞，碰到阴天还会造成大面积积水。去年9月，我发现小区入口贴着3张人大代表联系群众的二维码，于是抱着试一试的想法，通过手机扫码填报了相关信息，没想到很快得到了答复。”家住江苏省淮安市清江浦区淮海街道车站社区的居民姜卫清说，清江浦区环卫处安排人员和设备对堵塞的下水道进行了清理，还疏通了雨水井，解决了社区居民的急难愁盼问题。

据介绍，这个“二维码平台”是去年清江浦区人大开设的与群众交流的新渠道——“群众身边事，代表‘码上办’”。近年来，清江浦区人大在代表履职平台建设方面进行了积极探索，全区16个镇街全部设立了代表联络站，接到群众诉求线索后立即在线给予“回复”，然后督促办理。

为进一步激发代表的履职动力，清江浦区人大还把“码上办”与代表履职积分管理结合起来，实施量化考核。对一些重点建议和问题，区人大运用微调研、专题约见、专项评议等多种方式推动解决。

“码上办”把平台搭建在城市治理的“神经末梢”，把群众最关心的问题反映给相关部门，全力推动问题解决，让群众成为城市管理的参与者、受益者和评判者。

“海洲朗郡小区‘码上办’开通以来，以往群众反映强烈的一些难题大多得到了很好的解决，‘码上办’真正成了接地气、察民情、聚民智的好帮手，提升了社区居民的幸福感。” 负责联系海洲朗郡小区的清江浦区人大代表杨春说。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 13 版）

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