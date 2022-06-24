“十四五”海洋生态环境保护重点工作起步顺利
生态环境部23日举行6月例行新闻发布会，主题是海洋生态环境保护。
生态环境部海洋生态环境司副司长张志锋在发布会上介绍，生态环境部深入贯彻习近平生态文明思想，深化“十四五”海洋生态环境保护工作的顶层设计，会同有关部门印发实施了一系列政策文件和规划方案等，逐步明晰了海洋生态环境保护工作的“任务书”、“时间表”和“路线图”。目前，“十四五”海洋生态环境保护各项重点工作起步顺利。
▲上图：在海南省陵水黎族自治县分界洲岛海域拍摄的珊瑚。经多年保护，这一海域珊瑚覆盖率显著提高，越来越多的海洋生物在这里栖居。（新华社记者 张丽芸/摄）
一部法律修订进入快车道。经过前期充分准备和研究论证，《海洋环境保护法》修订已纳入2022年全国人大立法计划。现阶段，正在由全国人大环资委牵头组织起草法律修订草案，生态环境部和各有关部门在积极配合全国人大环资委做好相关工作。
一条工作主线上下贯通。今年1月，生态环境部会同多部门联合印发《“十四五”海洋生态环境保护规划》，明确以美丽海湾建设作为工作主线，在全国划定283个海湾（湾区），“一湾一策”精准部署每个海湾的重点任务措施。11个沿海省（区、市）也都以不同形式印发了省级“十四五”规划，因地制宜、梯次推进“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽海湾建设，国家、省、市、海湾上下贯通、分级治理的工作格局逐步形成。
一个标志性战役平稳起步。生态环境部会同相关部门和沿海地方坚决贯彻党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，“十四五”继续保持力度、延伸深度、拓宽广度，积极谋划并合力推进渤海、长江口—杭州湾、珠江口邻近海域等三大重点海域的攻坚战。当前，《重点海域综合治理攻坚战行动方案》已经由多部门印发实施，8个相关沿海省（市）和“2+24”沿海城市均已行动起来；生态环境部组织近百名专家成立驻点技术帮扶工作组，赴沿海地市一线送政策、送技术、送服务。
一个重要文件深入实施。生态环境部贯彻落实国务院印发的《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》，成立专项技术帮扶组，细化工作举措和工作方案，组织起草入海排污口监督管理办法（试行），统筹推进相关技术标准编制，指导督促沿海地方稳步推进入海排污口排查整治等各项工作。
两个领域监管保障有效加强。今年年初以来，生态环境部会同农业农村部联合印发实施《关于加强海水养殖生态环境监管的意见》，与自然资源部联合印发实施《全国海洋倾倒区规划（2021—2025年）》，既进一步加强相关领域的海洋生态环境监管，又积极服务沿海地方“六稳”“六保”，助力海水养殖业等绿色高质量发展。
张志锋表示，通过各方共同努力，2021年，我国海洋生态环境状况总体稳中趋好。海水水质整体持续向好，符合第一类海水水质标准的海域面积占管辖海域面积的97.7%，同比上升0.9个百分点；近岸海域水质优良（一、二类）面积比例为81.3%，同比上升3.9个百分点。海洋生态系统健康状况总体改善，监测的典型海洋生态系统均处于健康或亚健康状态，已基本消除不健康状态。主要用海区域环境质量总体良好，在保护好海洋生态环境的同时，也为海洋经济发展提供了有力支撑和保障。
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