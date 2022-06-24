蓝蓝天工作室 刘毅 寇江泽

生态环境部6月23日举行6月例行新闻发布会。生态环境部新闻发言人刘友宾在发布会上介绍，生态环境部贯彻党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，认真落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神，日前印发《生态环境部贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则》，明确生态环境领域支撑经济平稳运行五项重点举措。

▲上图：新闻发布会现场。

一是推进重大工程实施。加快实施“十四五”规划102项重大工程中大气、水、土壤、固体废物污染防治和核与辐射安全监管等生态环境领域重大工程项目，细化工程实施方案，推动扩大生态环境领域有效投资。

二是强化环评服务保障。印发《关于做好重大投资项目环评工作的通知》，提出了一批创新举措，形成一套政策工具包，指导地方生态环境部门持续深化环评“放管服”改革，切实依法做好重大投资项目环评保障，全力推动“十四五”规划重大工程、水利及交通等基础设施、煤炭保供、涉及补链强链的高技术产业等重大投资项目落地见效。

三是创新惠企纾困举措。针对部分发电企业受疫情影响造成煤质分析样品送检难、部分月份碳排放有关数据缺失、现场核查难等实际情况，优化调整全国碳排放权交易市场部分管理要求。

四是优化环境监管方式。指导各地大力拓展非现场监管手段应用，夏季臭氧监督帮扶工作改为线上开展。深入摸排各类市场主体特别是中小微企业在经济下行压力下环保方面所面临的困难和政策需求，助企纾困解难。

五是加大金融支持力度。推进生态环保金融支持项目储备库、国家气候投融资重点项目库建设，提高资金对接项目精准度，加大生态环保项目金融支持力度。

生态环境部5月31日印发《关于做好重大投资项目环评工作的通知》。刘友宾表示，《通知》对近年来环评领域服务重大投资项目的有效举措进行系统集成，提出一批创新举措，指导地方生态环境部门提升环评审批服务标准化、规范化、便利化水平，提高审批效率。

《通知》以改革试点方式提出环评审批方式新举措，包括开展“打捆”环评审批，取消污染物排放量很小的项目环评审批和总量指标挂钩，规划与项目环评统筹推进、压茬审查审批。

刘友宾说，《通知》发布以来，生态环境部已批复引江补汉工程、北沿江高铁上海至合肥段、海则滩煤矿等水利、交通、煤炭等行业重大项目环评文件13项，涉及总投资超过3100亿元。其中，对于近期拟开工的南水北调中线引江补汉工程、环北部湾广东水资源配置工程、淮河入海水道二期工程等3个重大水利工程，生态环境部提前介入指导环评文件编制，创新机制优化审查流程，开辟绿色通道，在坚持生态优先、绿色发展和守牢生态环保底线的基础上，加快审批进度，在审批时限内提前完成了相关批复，为工程开工创造了条件。

海洋经济是我国经济发展的重要板块。生态环境部海洋生态环境司副司长张志锋在新闻发布会上表示，近年来，生态环境部在海洋领域采取了一系列措施，全力服务保障“六稳”“六保”。在海洋工程建设项目环评管理方面，积极主动对接，主动了解海洋石油勘探开发等国家重大项目情况，建立重大项目台账，开辟绿色通道，提前介入指导，依法依规加快推进环评审批；提高审批效率，今年第一、二季度先后批复海洋工程建设项目15个，涉及总投资约669亿元，推动渤中气田开发工程等重大项目尽快落地；畅通服务渠道，利用“互联网+政务”系统、视频评审会等方式，推行审批事项网上受理、网上审查，便利企业和个人实行“不见面”审批审查。

(责编：王仁宏、初梓瑞)