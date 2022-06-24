人民网北京6月24日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年6月中旬与6月上旬相比，18种产品价格上涨，30种下降，2种持平。

其中，煤炭板块监测的7种产品价格全部呈上涨趋势；石油天然气板块监测的6种产品中，4种上涨，2种下跌；黑色金属和有色金属板块监测的产品价格均呈现下跌趋势；化工板块监测的10种产品中，3种上涨，7种下跌；非金属建材板块监测的3种产品价格均下跌；农产品板块监测的8种产品中，2种上涨，5种下跌，1种持平；农业生产资料板块监测的3种产品种，1种上涨，1种下跌，1种持平；林产品板块监测的3种产品中，1种上涨，2种下跌。

图片来源：国家统计局官网

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