6月20日，中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑）参与建设的郑州至重庆高速铁路襄阳东至万州北段建成开通，至此，郑渝高铁实现全线贯通运营。

交通是兴国之要、强国之基。中国建筑深度融入和服务国家区域重大战略，广泛参与公路、地铁、铁路、水网、水利枢纽、大型桥梁等领域，覆盖了当前交通基础设施的主要业态，承担了高原铁路、京新高速、雀儿山隧道、武汉大东湖深隧、乌鲁木齐国际机场、上海洋山深水港等一批关系国计民生的重大工程。2021年，中建集团基建业务新签合约额8439亿元，同比增长24.1％；其中交通运输类项目新签合同额4089亿元，同比增长19.5％，持续发力交通基础设施建设，助力我国由交通大国向交通强国的历史性跨越。

交通运输是现代科技的产物，中国路、中国桥、中国港……一张张靓丽的“中国名片”的背后，是一项项重要科技创新成果的助力和赋能。

万吨桥梁，跳出轻盈舞步。在重庆，中国建筑重庆市快速路二横线项目，五座全长383.5米、总重量达21500吨的大跨度桥梁，在三条既有铁路正常运营前提下，同时异步完成转体对接，在实现“完美牵手”的同时也刷新多项世界纪录。在湖北，中国建筑武汉城市快速路汉江大道（常青路段）改造工程，将全国首例极不平衡转体桥转体跨越京广、沪蓉、汉丹等9条铁路线，创造3项世界纪录。在山东，中国建筑济郑高铁山东段，项目跨越邯济、京九铁路，将两片万吨级T型梁转体79°成功牵手。

中国建筑坚持创新引领、科技支撑、装备技术升级，创新研制了国内首台IABM智能装配造桥机，实现将工厂预制立柱、盖梁和箱梁在现场一体化安装，30分钟即可架设一片200吨重的盖梁，创造国内桥梁架设领域新纪录；自主研发的国内首台跨座式轨道梁自适应柔性焊接机器人、BIM轻量化引擎，在部分施工单元取得工效提高10倍以上；自主研发原状盾构渣土路面砖通过试验，第一代“中建造石机”迈入产业化应用新阶段；独创“十字岩体法”地下工程建造技术、复杂环境下多工法组合地铁车站施工关键技术、山岭重丘区公路改扩建关键技术等一批创新技术，在工程实践中成功运用；在南通至无锡高速公路项目，中国建筑以公路智慧建造为载体，推动云计算、大数据、物联网等先进技术与公路工程建设精细化管理相互赋能，助力交通强国建设。（初梓瑞）

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