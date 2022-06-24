中国建筑：高质量建证交通强国
6月20日，中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑）参与建设的郑州至重庆高速铁路襄阳东至万州北段建成开通，至此，郑渝高铁实现全线贯通运营。
交通是兴国之要、强国之基。中国建筑深度融入和服务国家区域重大战略，广泛参与公路、地铁、铁路、水网、水利枢纽、大型桥梁等领域，覆盖了当前交通基础设施的主要业态，承担了高原铁路、京新高速、雀儿山隧道、武汉大东湖深隧、乌鲁木齐国际机场、上海洋山深水港等一批关系国计民生的重大工程。2021年，中建集团基建业务新签合约额8439亿元，同比增长24.1％；其中交通运输类项目新签合同额4089亿元，同比增长19.5％，持续发力交通基础设施建设，助力我国由交通大国向交通强国的历史性跨越。
交通运输是现代科技的产物，中国路、中国桥、中国港……一张张靓丽的“中国名片”的背后，是一项项重要科技创新成果的助力和赋能。
万吨桥梁，跳出轻盈舞步。在重庆，中国建筑重庆市快速路二横线项目，五座全长383.5米、总重量达21500吨的大跨度桥梁，在三条既有铁路正常运营前提下，同时异步完成转体对接，在实现“完美牵手”的同时也刷新多项世界纪录。在湖北，中国建筑武汉城市快速路汉江大道（常青路段）改造工程，将全国首例极不平衡转体桥转体跨越京广、沪蓉、汉丹等9条铁路线，创造3项世界纪录。在山东，中国建筑济郑高铁山东段，项目跨越邯济、京九铁路，将两片万吨级T型梁转体79°成功牵手。
中国建筑坚持创新引领、科技支撑、装备技术升级，创新研制了国内首台IABM智能装配造桥机，实现将工厂预制立柱、盖梁和箱梁在现场一体化安装，30分钟即可架设一片200吨重的盖梁，创造国内桥梁架设领域新纪录；自主研发的国内首台跨座式轨道梁自适应柔性焊接机器人、BIM轻量化引擎，在部分施工单元取得工效提高10倍以上；自主研发原状盾构渣土路面砖通过试验，第一代“中建造石机”迈入产业化应用新阶段；独创“十字岩体法”地下工程建造技术、复杂环境下多工法组合地铁车站施工关键技术、山岭重丘区公路改扩建关键技术等一批创新技术，在工程实践中成功运用；在南通至无锡高速公路项目，中国建筑以公路智慧建造为载体，推动云计算、大数据、物联网等先进技术与公路工程建设精细化管理相互赋能，助力交通强国建设。（初梓瑞）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 重大水利工程漳河控导治理工程正式获批立项
- 人民网北京6月24日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部海河水利委员会（以下简称海委）漳河石梁、下交漳至观台河段控导治理工程（以下简称漳河控导治理工程）可行性研究报告获国家发展改革委批复，标志着作为国家“十四五”规划102项重大工程水利重点任务之一、海委直属又一重大水利工程正式立项。 漳河控导治理工程建设范围 来源：水利部海河水利委员会 漳河控导治理工程是继卫河干流治理、海河防潮闸除险加固工程立项开工后又一获得国家发展改革委批复立项的委属重大项目。…
相关新闻
- 评论
- 关注