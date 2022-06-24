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华为常成：产学研政用携手建设算力网络 助力数字经济高质量发展

2022年06月24日10:44 | 来源：光明网
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原标题：华为常成：产学研政用携手建设算力网络 助力数字经济高质量发展

　　6月23日，“东数西算”发展研讨会暨《人类计算简史》新书发布会成功举办。华为中国政企数据中心解决方案总裁常成出席研讨会，分享华为对于“算力网络””的技术思考与实践成果。

　　随着数字时代到来，算力作为重要生产力，成为支撑数字经济、数字社会和数字政府发展的核心基础，IDC预计到2025年，全球数据量将以年均30%速度增长，对算力需求与日俱增。同时，如何降低算力应用门槛，成为国家政策和行业建设的焦点。

　　常成认为，算力网络是我国提出的原创性技术理念，是支撑数字经济发展的关键新型基础设施，可以根据用户需要，让算力成为像水电一样“一点接入、即取即用”的社会级服务，打破计算需求与资源分布不均矛盾。数据中心是耗能大户，需要通过集中化建设、集约化使用来匹配“双碳”和资源高效利用要求，算力网络是实现算力全网共享、布局优化的关键。

　　“东数西算”建设过程中，对于算力、网络和数据互相协同有着更高要求。华为提出“以网强算、以算促网”，一方面通过网络大带宽、低时延、智能化实现全网算力共享、优化算力布局；另一方面爆发式增长的数据量，也倒逼网络基础设施往高带宽、高智能的方向演进。

　　常成介绍， AI算力具备先行先试的条件，华为目前聚焦根技术的自主创新和研究，包括鲲鹏处理器，欧拉操作系统和openGauss数据库，昇腾处理器和AI框架昇思MindSpore等，与鹏城实验室、AITISA、智源实验室等联合成立了“人工智能算力网络联盟”，进行算力网络试点。

　　当天，出席发布会的中国工程院院士邬贺铨指出，算网产业包括但不限于大数据产业，具有产业链条长、投资规模大、带动效应强的特点，不断催生新产业，新业态，牵引数字经济和GDP明显增长。

　　对此，常成表示，目前全国有二十多个人工智能计算中心正在规划建设，以算力集群赋能产业集群，收到良好效果，围绕人工智能计算中心提供公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业聚合发展平台和科研创新人才培养平台，推动本地产业、生态、人才的发展，这一思路已经得到实践验证。

　　在前几天举办的2022华为伙伴暨开发者大会上，作为“中国算力网”一期工程核心板块之一的智算网络成功上线。常成介绍，各地的人工智能计算中心将联接成网，最终实现数据、算力、算法、模型、服务等多要素的共享与流通，“华为作为全球领先的ICT基础设施提供商，致力于为算力网络提供业界领先、自主创新的算力底座。”（王经）

(责编：曹淼、李源)

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