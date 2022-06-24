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陈小华：以“有温度的服务”坚守初心

人民网记者 任妍
2022年06月24日12:17 | 来源：人民网
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伴随市场需求的递增，传统同城货运市场逐步向规范化发展，如何降低货运风险、提供健全、有保障的服务模式，成为行业探索的课题。

到家集团创始人兼快狗打车董事长陈小华认为，同城货运行业市场潜力巨大，但也存在着发展问题。传统同城货运的弊端主要体现为三个方面：信息转化率低、运费定价透明度低、货主及司机的权益无保障。快狗打车针对以上问题，通过构建移动端平台，助力解决“同城最后1公里”配送的问题。

陈小华表示，同城货运的关键是降本增效、智能匹配、大数据算法和技术驱动，为需求者提供“最快、最优”的优质配送服务，为城市空闲车辆提供主动找货途径，为城市物流需求者提供找车的快速渠道和保障，也为车主拓展了多点收货渠道。

谈及未来快狗打车可能面临的竞争壁垒，陈小华坦言，快狗打车一直追求成为更绿色、更美好的货运平台，三年以来企业也一直在朝着这个目标努力。尤其是在绿色发展层面，陈小华表示，企业从2018年坚持力推新能源车，截止至2021年底，平台上有 30.4%的订单都是由新能源车完成。

“未来，我们要努力成为国内最大的新能源同城货运平台，这是一个立足长远的目标规划。”陈小华表示，上市以后的快狗打车将继续以轻资产模式扩展服务网络，继续扩大企业客户基础，加强技术能力，巩固竞争优势。

6月24日，快狗打车正式在香港联合交易所主板上市，公开发售价为每股21.5港元。快狗打车招股期间，香港发售股份获超额认购，相当于可供认购的香港公开发售股份总数约4.05倍。国际发售股份相当于可供认购的国际发售股份总数约1.4倍。陈小华在接受采访时表示，企业初心始终是从服务普通人的需求和角度出发，帮助千万人就业，这是一直坚持发展前进的核心和意义。

(责编：孙红丽、高雷)

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