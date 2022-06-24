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工厂、农场、老字号的天猫618：经济“毛细血管”动起来

2022年06月24日12:57 | 来源：环球网
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原标题：工厂、农场、老字号的天猫618：经济“毛细血管”动起来

中小企业、农场、老字号店铺……经济的“毛细血管”迎来了一股暖流。今年618，有超10万淘宝天猫中小卖家的生意增速超过了100%。

天猫618，一头直连10亿消费者，一头直连产业带工厂和农产品产地。今年，共有2万家淘特M2C工厂，超3000个淘菜菜及阿里数字农业直采基地，将源头好货直供全国消费者。

淘特推出的工厂直营模式，带动了比去年多一倍的工厂参加今年618，促成了423万笔订单交易。

618呈现了淘宝的新助农模式：淘菜菜、阿里数字农业的基地直采与淘宝天猫平台，通过远近场电商的联动，贯穿了农业产业链上下游。

在淘宝天猫平台上，今年618全国农产品成交额前100强县，有35个县域来自中西部和东北地区。盛产普洱茶的云南勐海县农产品成交额同比增长超过100%，在“农产品百强县”排在第3位。

全国农产品成交额前10强县及其核心特色商品分别是：福建安溪（铁观音）、江苏沭阳（花卉）、云南勐海（普洱）、福建福鼎（寿眉）、福建武夷山（大红袍）、福建仙游（人参）、福建古田（银耳）、浙江义乌（养生茶）、江苏兴化（调味料）、江苏丰县（樱桃）。

直采基地的建立，把618的氛围直接带到田间地头。618期间，淘菜菜和湖北小龙虾产业控股集团签订合作协议，并联合淘宝天猫，让小龙虾从基地更快地“跳上”全国人民餐桌。3月至今，淘菜菜已售出约5000万只小龙虾。

鲜活的、预制的，都火了。天猫618期间，预制菜的销售额同比增长超过230%。农产品非标易损且有季节性，预制菜将初级农产品变成标准化、品牌化的菜品，提高农产品附加值，延长了农业产业链、价值链，为农民增收打开了更大空间。

多地政府大力发展预制菜产业。6月10日至25日，山东省商务厅联合天猫开展“山东预制菜美食专享周”活动，省财政拨付专项资金发放消费券，请全国消费者购买品尝鲁味菜品。

返乡创业的“新农人”“新厂长”，已经成为参与天猫618的重要力量。他们以数字化的思维，将创新的种子播撒到传统农业和制造业，也影响和带动了更多人一同前行。

海门一心爱纺织品有限公司于2021年入驻淘特，今年618公司在淘特的日均GMV同比增长超过200%。创始人崔晓峰是位90后，2年前从合伙公司出来成立了这家工厂，目前主营天猫和淘特。“仅用时1年半，就做到了单干前的公司营收规模。”崔晓峰介绍。

这是徐龙鳗鱼旗舰店参与天猫618的第二年。两位负责人是年轻的海归“农二代”：1999年的徐千惠负责管工厂，1995年的王菁负责管市场。王菁表示，天猫对公司具有更大的战略价值，与其它渠道不同，在天猫可以直达消费者，主动权掌握在商家自己手里。

618期间，淘宝直播累计进行了近20万场“原生态直播”，同比增长近100%。来自天南海北的淘宝农民主播，不仅卖自家的农产品，还成为了“村里的希望”。从成交额来看，今年618期间，淘宝出现了11个成交额达百万量级农民主播。

“上了年纪”的老字号也不甘示弱。数据显示，今年，在商务部认定的1128个中华老字号品牌里，有近700个参与了天猫618。全国有214个老字号的销售额增速同比超过100%。上海的老庙、凤凰、永久，杭州的张小泉，武汉的马应龙……销售额上了千万元至亿元级别。

(责编：董童、李源)

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