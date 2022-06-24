人民网记者 许维娜

6月23日10时22分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，采取“一箭三星”方式，成功将遥感三十五号02组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据了解，这组卫星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。承担此次发射任务的是长征二号火箭家族里一位“老兵”——长征二号丁常温液体二级运载火箭。至今为止，它已经圆满完成了多达60次发射任务，但作为“老大哥”的它却依然还在不断地经历着改进与技术创新。

比如说，针对此次发射任务的特殊性，负责执行本次发射任务的中国航天科技集团有限公司八院为其首次配备了新研制的离轨子系统，更好地适配了多星串联的构型需求。又比如说，通过首次在长二丁型火箭上采用控制系统单十表，研发人员成功地同时实现了火箭电气系统小型化、运载能力提高和可靠性上升的三重效果。

记者还了解到，在此次发射任务现场，还出现了一位特殊的“嘉宾”——与中国航天·神舟传媒联名合作诞生的黑鲨5 Pro中国航天版游戏手机。在卫星发射中心，现场人员在安全距离拍下了火箭临近发射前的英姿，留下了宝贵的影像资料。

现场人员正在记录发射的重要时刻。受访方供图

“我们一直秉承着航天精神，从未停止过进一步技术创新的步伐。”黑鲨手机联合创始人兼CEO罗语周在接受采访时表示，应坚持对新技术保有不断探索和突破的热情、强化自身的核心研发实力，这样不仅可以提升产品的市场竞争力，还可以带动整个行业向前发展，并让广大消费者受益。

罗语周还表示，黑鲨方面通过深度挖掘用户需求，坚持深耕技术创新，打造了一批行业先进的游戏手机细分体验解决方案，并建立了自身的技术壁垒。

他举例称，比如说在手机散热方面，基于液冷散热的概念发展出了“三明治VC液冷散热系统”；在游戏操控解决方案上，实现实体肩键设计并不断创新，提升按键的手感与耐久度；在显示优化方面，搭载独立显示芯片，创立有自主知识产权的标准与专利。

“从国内整个行业大盘看，现阶段的手机市场已不再是高速增长环境，用户的换机周期也在不断拉长，整体的竞争将变得更加激烈。”在谈及如今手机行业的市场环境时，罗语周再次强调了科技创新的重要性。

(责编：孙红丽、高雷)