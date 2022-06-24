人民网北京6月24日电 （记者申佳平）6月24日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆在第六届世界智能大会致辞中表示，近年来，我国人工智能发展取得积极成效。截至目前，人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。

肖亚庆介绍，我国智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破，智能传感器、智能网联汽车等标志性产品的创新能力持续提升，产业体系进一步完善、水平稳步提升。智能化信息基础设施加快布局，已建成5G基站170万个，培育大型工业互联网平台150家、连接工业设备超过7800万台（套）。人工智能与制造、交通、医疗、民生等领域加速融合，不断创造出新业态、新模式、新市场，有力推动各行各业数字化、智能化转型。

肖亚庆强调，要深入把握新一代人工智能发展的特点和规律，协同推进技术创新、基础设施、赋能应用和治理体系建设，抢抓人工智能发展机遇，为制造强国、网络强国、数字中国建设提供有力支撑。要积极培育人工智能创新生态，大力培育智能产品和服务，启动实施行业融合赋能行动，培育推广一批影响面大、带动性强、示范效应突出、安全保障能力强的应用场景，推动人工智能技术在融合应用中迭代升级。

同时要加快建设智能化信息基础设施，有序推进5G网络和千兆光网建设，完善工业互联网、数据中心、物联网等新型基础设施布局，合理部署超级计算中心。要推进制造业智能化改造，深入实施智能制造工程，建设一批智能场景、智能车间、智能工厂，打造智慧供应链，加快制造业数字化转型、网络化协同、智能化改造。要继续深化开放合作，在技术创新、伦理治理、人才培养、安全保障等方面，开展多渠道、多层次国际合作，共同营造公平开放包容的发展环境。

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