原标题： 中国石化为夏粮丰收加满油

民以食为天，食以粮为先。5月开始，我国夏粮主产区由南向北相继开镰收获，截至6月20日，大规模机收基本结束。

中国石化坚决履行央企责任，“三夏”期间，按照各省份麦收作业顺序积极保供柴油资源，在农机作业重点地区精选9000多座农机用油定点供应站，服务农机客户超500万人次，同比增长10%；日均供应农用柴油约2万吨，同比增长11%，为完成全年粮食生产任务作出积极贡献。

强化统筹、调配资源，保障夏粮产区挑好“粮担子”。4月29日，中国石化与农业农村部签署合作框架协议。按照集团公司部署安排，销售公司充分发挥成品油市场供应主渠道作用，安排工作人员指导夏粮产区销售企业成立农业用油保障机构，加强与地方政府及农业部门沟通，随时掌握“三夏”作业进度、农用机械数量及用油需求，科学制定油品供应方案，全力保障夏粮产区挑好“粮担子”。

根据全国“三夏”农机作业路线，销售公司积极协调中国石化所属炼厂，以及铁路、管网等物流运输部门，强化资源统筹，精心组织调运，按照麦收作业顺序适时垫高农用柴油库存，将资源有序投放四川、江苏、安徽、湖北、山东、河南、河北、山西等重点省份，确保跨区农机作业沿线站点柴油资源充足。

在做好农业用油保供的基础上，销售公司联合化销公司、润滑油公司等兄弟企业，共同做好化肥、农膜等农业物资保供，为农机客户提供一站式、多样化、便捷式产品服务。“三夏”期间，中国石化加油站累计保供化肥近2万吨。

送油上门、暖心服务，温暖农机用户“心窝子”。中国石化在全国机收跨区作业的国（省）道、重点区域优选9000多座农机用油定点供应站，开辟万余条加油绿色通道，严格落实属地政府防疫要求，优先为农机手提供加油服务，并通过微信公众号等方式，对外公布定点供应站具体位置和服务监督电话，方便农机手加油。

据统计，“三夏”期间，中国石化累计组织送油到田间地头服务5000余车次，同比增长20%。河南石油开展“三夏青春行动”，组织青年志愿者成立300多个送油小分队；湖北石油建立省、市、县三级公司信息搜集机制，协同建立2万多个农机客户档案，组织保农助农服务队走村入户到田间加油；山东石油充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，成立“三夏”用油党员突击队，为农业用油客户提供送油下乡服务。

夏季天气炎热，销售企业利用加油站司机之家、爱心驿站等配套服务场所，在做好防疫的前提下，为农机手提供洗漱、洗衣、餐饮、休息等暖心服务；在有条件的加油站设立便农服务台，提供农机作业供求信息、免费使用维修工具等便民增值服务。

让利优惠、助农销售，鼓起农民朋友“钱袋子”。为切实降低农户生产和作业成本，销售公司指导各省市公司结合当地资源和市场情况，制定“三夏”农机作业用油专属优惠方案，对持有农业农村部门颁发的农机牌证或资质认证的农机手，免费办理农机用油专供卡或帮助开通“石化钱包”，充值加油时享受较往年更大力度的折扣优惠。

提供充值加油优惠的同时，各销售企业根据本地情况开展其他各具特色的优惠活动。湖北石油根据农机手消费金额情况赠送易捷购物优惠券，河南石油、山东石油、安徽石油等选择搭配矿泉水、方便食品、医用口罩、消毒液等商品，定制超过2万份“爱心惠农大礼包”，在部分加油站免费发放，受到农机手普遍欢迎。

依托易捷品牌、服务及2.8万多座便利店实体网络，中国石化还通过产品推介、直播带货、设置专柜专区、举办展销会等方式，帮助拓宽农产品销售渠道、做大经营规模。“三夏”期间，易捷公司持续加大对农产品的帮扶销售力度，累计销售额1.5亿元。（记者 李晓君）

(责编：曹淼、李源)