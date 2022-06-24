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网络安全审查办公室对知网启动网络安全审查

2022年06月24日15:27 | 来源：人民网
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图片来源：“网信中国”微信公众号截图

人民网北京6月24日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，网络安全审查办公室有关负责人表示，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《国家安全法》《网络安全法》《数据安全法》，按照《网络安全审查办法》，2022年6月23日，网络安全审查办公室约谈同方知网（北京）技术有限公司负责人，宣布对知网启动网络安全审查。

据了解，知网掌握着大量个人信息和涉及国防、工业、电信、交通运输、自然资源、卫生健康、金融等重点行业领域重要数据，以及我重大项目、重要科技成果及关键技术动态等敏感信息。

(责编：申佳平、高雷)

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