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四个乘组接续奋斗 完成中国空间站建造

2022年06月24日15:43 | 来源：央视网
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央视网消息：按计划，今年中国空间站将会完成在轨建造任务。目前，神舟十四号航天员进驻天和核心舱将近20天，圆满完成了物资转移和整理、载人环境建立、舱内设备安装和调试等，工作生活一切进展顺利。中国航天员中心地面各项训练备战和保障工作都正在稳步推进。

作为中国空间站建造接力赛的“第三棒”，神舟十四号航天员入轨后迅速进入繁忙工作状态，他们将在轨驻留6个月，中国空间站将在他们手中完成基本构型的建造。

2021年4月29日，天和核心舱发射入轨，中国空间站拉开在轨建造序幕，神舟十二号乘组成为首批入驻的航天员。2021年6月23日，习近平总书记与神舟十二号航天员天地通话，在习总书记的亲切关怀和勉励下，乘组精心操作，圆满完成2次出舱任务，开展多项关键技术验证，完成3个月在轨驻留返回地面。如今，神舟十二号航天员乘组已经转入正式备战训练。

航天员聂海胜：一年来，我们牢记总书记的重托，把事业举过头顶、把使命扛在肩上。

航天员刘伯明：作为一名新时代的航天员，我将把毕生精力放在航天事业上，为航天贡献一切。

航天员 汤洪波：作为一名承上启下的航天员，最好的工作就是做好自己的本职工作，完成好组织交给的每一次任务。

截至目前，中国航天员中心天地一心，圆满完成4次出舱活动、2次太空授课以及大量操作和试验，环控生保系统稳定运行400余天，新一代飞天舱外服性能卓越，上行的千余件飞行产品和10余吨货物圆满保障了航天员在轨工作生活。

中国人民解放军航天员大队大队长 景海鹏：中国梦带来航天梦，我们很幸运赶上了一个好时代，我们一定牢记初心使命，精武强能，练好本领，永葆青春奋斗，要把对党和人民的绝对忠诚镌刻在浩瀚太空。

(责编：袁勃、杨光宇)

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