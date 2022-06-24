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钻井深度达9010米 我国超深井钻井能力再上新台阶

2022年06月24日16:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，位于四川盆地的双鱼001-H6井钻井深度达9010米，创造我国陆上最深气井纪录，标志着我国超深井钻井能力再上新台阶。

双鱼001-H6井井场全景。受访者供图

据介绍，双鱼001-H6井位于四川省广元市，是一口超井深、超高温、超高压水平井。井温超过180摄氏度，地层压力超过130兆帕，硫化氢含量达6克每立方米。

业内人士表示，超深井施工是世界级难题，水平段井眼轨迹控制是施工最大难题，首先要精准判断深埋于地下数公里外几米厚的储层在哪里，必须中靶“甜点区”才能保证找得到油气。同时，要控制钻头通过一根根钻具从地面延伸至地下9公里远，149.2毫米直径的钻头沿着储层走，难度不亚于百米外穿针引线。

川庆90011钻井队司钻正在操作钻机进行钻井作业。受仿者供图

据介绍，川庆钻探采用自主研发的CQ-IGS水平井一体化地质导向技术，精细化控制实时钻井轨迹，在地下近8000米处的储层中稳定高效穿行超过1公里。同时，采用自主研发的抗高温强封堵的油基钻井液体系，在水平井段钻井中实现井壁稳定无垮塌、最大井斜92.16度、最高井温180摄氏度起下钻通畅无阻卡。

“我们通过采用我国自主研发的9000米超深井电动钻机、全过程精细控压钻完井等核心技术和装备，实现了超深层油气勘探领域新进展，有利于扩大油田含油气范围，寻找深部天然气资源。”中国石油有关负责人表示。

(责编：王震、高雷)

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