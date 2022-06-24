证监会副主席李超在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上。 来源：国新网

人民网北京6月24日电 （黄盛）党的十八大以来，是我国资本市场取得历史性成就的十年。6月23日，证监会副主席李超在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，介绍了党的十八大以来我国资本市场改革与发展情况。

李超表示，资本市场正发生深刻的结构性变化。十年来，股票市场规模增长238.9%，债券市场规模增长444.3%，两个市场规模均位居全球第二，股票市场投资者超过2亿人。A股上市公司、投资者结构逐步优化，个人投资者交易占比首次降至70%以下。资本市场风险总体收敛、基本可控，违法违规成本过低的局面已得到根本性改变。

股债融资累计达到55万亿元

据介绍，十年来，我国资本市场对实体经济的适配性大幅增强，股债融资累计达到55万亿元，股票市场投资者超过2亿人。科创板“硬科技”产业集聚效应初步形成，交易所债券市场已成为非金融企业债券融资的重要渠道，期货期权品种覆盖国民经济主要领域。

“这十年，市场主体高质量发展迈上新的台阶。”李超说，实体上市公司利润占规模以上工业企业利润的比重由十年前的23%增长到目前的接近50%，国民经济支柱地位更加巩固。证券期货经营机构的总资产十年间增长5.5倍，公募基金管理规模目前为26万亿元，十年增长了8倍，行业实力大幅增强。

李超介绍说，资本市场的国际吸引力和影响力大幅增强，统筹开放和安全，制度型开放翻开新篇章，行业机构外资股比全面放开，沪深港通、沪伦通启动，A股纳入国际知名指数并不断提升比重，外资连续多年保持净流入。

伴随着我国资本市场影响力的扩大，股债期产品结构也在持续优化。据李超介绍，我国资本市场不断丰富风险管理工具，满足居民财富管理需求，更好服务国家重大战略，及时推出资产证券化、科技创新债、绿色债等产品，推进基础设施领域公募Reits试点，公募基金产品准入制度大幅简化，权益类基金规模屡创历史新高，公募基金参与养老金融服务的深度不断拓展。

十年来，资本市场优胜劣汰的效应也在加快显现，A股市场分化特征更加明显，各方资金更加青睐龙头股、绩优股。李超表示，常态化退市机制逐步建立，退出渠道大幅顺畅，2019年到2011年强制退市家数是之前10年总和的3倍以上。

投资者结构逐步优化

李超表示，十年来，多层次的市场体系结构发生明显变化，各市场、各板块的特色更加突出，产品供给体系结构更加丰富。截至今年5月底，境内专业机构投资者和外资持有流通股市值占比达到了22.8%，比2016年提升了6.9个百分点，2021年个人投资者交易占比首次下降到70%以下。

十年来，伴随着资本市场产品供给的丰富，A股上市公司、投资者结构也在逐步优化，专业机构投资者力量持续壮大。截至5月底，境内专业机构投资者和外资持有流通股市值占比达到了22.8%，比2016年提升了6.9个百分点。2021年个人投资者交易占比首次下降到了70%以下，价值投资、长期投资、理性投资的理念逐步建立。

与此同时，诚信守法惩恶扬善的导向持续强化。李超说，随着全方位投保体系和零容忍打击违法犯罪的体制机制更趋完善，诚信经营、敬畏法治的市场氛围正在形成。

李超还介绍说，这十年，我国资本市场的韧性和抗风险能力明显增强。坚持通过改革提升监管治理效能，健全市场的内生稳定和外部约束机制，及时稳定市场预期，资本市场风险总体收敛，基本可控。近年来也经受住了各种国际国内超预期的冲击，主要指数稳中有升，健康发展态势持续巩固。

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