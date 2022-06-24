人民网北京6月24日电 （记者杜燕飞）境外投资者投资中国的证券超过了2万亿美元；外汇储备规模保持在3万亿美元以上，连续17年稳居世界第一；外汇市场可交易货币超过40种，2021年交易量达到了36.9万亿美元……

在中共中央宣传部23日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍了党的十八大以来我国外汇领域改革发展取得的成果。

外汇领域改革发展稳定工作取得重大成果

据王春英介绍，一是国际收支基本平衡、更加稳健，体现了我国加快构建新发展格局的积极进展。具体看，我国内外部经济发展更加均衡，经常账户顺差和国内生产总值之比保持在合理区间。跨境贸易和投融资更加活跃，跨境收支规模较快增长，人民币汇率弹性增强，更好地发挥了调节国际收支的自动稳定器作用。

二是资本项目开放稳步推进，已实现较高可兑换水平。具体看，直接投资已经实现了基本可兑换，跨境融资由市场主体在宏观审慎管理框架下自主开展，跨境证券投资实现多渠道、多层次的双向开放，境内居民配置境外资产的渠道进一步拓宽，人民币资产吸引力显著增强，境外投资者投资中国的证券超过了2万亿美元，人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重进一步提高。

三是跨境贸易和投融资更加便利，深入推进“放管服”改革成效显著。具体看，真实合规的经常项目交易得到充分保障，跨境投融资等资本项目手续不断简化，科技赋能数字外管进展明显，企业、个人等市场主体多样化的外汇需求得到更好满足。

四是统一开放、竞争有序、监管有效的外汇市场不断健全，为高效配置外汇资源和管理汇率风险创造了良好条件。外汇市场可交易货币超过40种，交易品种涵盖国际主流外汇交易产品，党的十八大以来交易量增长了3倍，2021年交易量达到了36.9万亿美元。

五是外汇储备资产实现安全、流动和保值增值，中国特色外汇储备经营管理制度不断完善。近年来，外汇储备规模保持在3万亿美元以上，今年5月底超过了3.1万亿美元，连续17年稳居世界第一，是维护国家经济金融安全重要的“稳定器”和“压舱石”。

外汇市场更加成熟韧性不断增强

“近年来外部环境错综复杂，给我国外汇市场运行带来较大挑战。党的十八大以来，中国经济实现高质量发展，夯实了外汇市场平稳运行的基础。在这个过程中，外汇市场韧性不断增强，成功应对了多轮外部冲击，跨境交易规模明显提升，外汇储备总体稳定，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。”王春英表示，总的来看，这十年，我国外汇市场呈现了更加成熟的发展特征。

一是国际收支结构更加稳健。经常账户顺差始终处于合理均衡区间。对外资产负债结构逐步优化，民间部门持有资产规模不断提高；外商直接投资持续增加，外债增长主要来自境外长期资金配置我国债券，外债结构优化，风险可控。

二是金融市场更加开放。跨境证券投资渠道进一步拓宽，便利度进一步提升，境内股票和债券逐步纳入国际主流指数，跨境投融资交易规模增加，外汇市场的深度和广度不断拓展。

三是汇率调节国际收支的自动稳定器作用更加明显。人民币汇率双向浮动、弹性增强，能够及时有效地释放外部压力，有利于稳定市场预期。同时，人民币在全球外汇储备和国际支付结算中的占比持续提高，有助于降低我国跨境交易中的货币错配等风险。

四是外汇市场参与者更加理性。市场主体逐步适应了汇率双向波动，总体保持了理性交易模式。企业汇率风险中性意识在增强，管理汇率风险的能力不断提高。

五是“宏观审慎+微观监管”两位一体的外汇市场管理框架更加完善。跨境资金流动监测、预警和响应机制不断健全，宏观审慎工具更加充实，微观监管执法标准保持跨周期一致性、稳定性和可预期性。

“展望未来，中国经济长期向好的基本面不会改变，随着改革开放持续深化，我国跨境贸易和投融资活动将保持活跃，外汇市场平稳运行具有更加坚实的基础。”王春英表示。

提高跨境贸易和投融资便利化水平

“党的十八大以来，外汇局坚持稳中求进工作总基调，持续深化外汇领域改革开放，着力提高跨境贸易和投融资便利化水平，服务实体经济高质量发展。”王春英表示。

据她介绍，第一，稳步推进资本项目高水平开放。一方面，统筹交易环节和汇兑环节，有序推动不可兑换项目的开放，提高可兑换项目的便利化水平。在实现直接投资基本可兑换的基础上，以金融市场开放为重点推进跨境证券市场的互联互通，完善合格机构投资者制度,会同相关部门陆续推出了沪深港通、内地与香港基金互认，有序推动债券市场对外开放，中国政府债券被纳入三大国际主流指数。建立了跨境融资宏观审慎管理框架，丰富市场主体的融资渠道，降低融资成本。另一方面，推动上海建设以人民币金融资产为基础的国际金融中心，支持海南自由贸易港、粤港澳大湾区建设，支持自贸试验区等对外开放高地在外汇管理创新方面先行先试。开展跨境贸易投资高水平开放试点，探索“更开放更安全”的外汇管理体制机制。

第二，持续推进跨境贸易和投融资便利化改革。持续深化贸易外汇管理改革，相关业务平均办理时间缩短75%以上，人力成本也减少1/3以上，优质企业贸易外汇结算实现“秒申请、分钟办”。支持金融机构为新业态主体提供安全、高效、低成本的跨境资金结算，在2021年共结算19亿笔。推出资本项目收入支付便利化、跨境融资便利化试点等多项举措，不断提高企业外汇资金使用的便利化程度。

第三，深化外汇市场创新发展。丰富市场参与主体，我国外汇市场参与机构总计773家，其中境外机构136家。推出更多交易产品，形成国际比较成熟的外汇产品体系。支持企业更好管理汇率风险，今年前5个月，企业外汇套保率比2012年翻了一番。

“下一步，我们将坚定不移推动外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，更好服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”王春英表示。

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