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看！这些植物放大60倍“别样美”

2022年06月24日17:52 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者余璐）花在丛中微笑，草在风中旋舞，夏日里的中国生机盎然。中国是世界上植物种类最丰富的国家之一。无论是绚烂的夏花，还是静美的秋叶，植物用深奥的密码编写着生命的奇迹。植物放大60倍的样子您见过吗？请跟随摄影师的镜头，一起捕捉生机勃勃、丰富多彩的植物世界吧！

碧冬茄，属一年生草本植物，高可达60厘米。花朵硕大，色彩丰富，花型变化颇多，观赏效果极佳。人民网 皇甫万里摄

佛甲草，景天科多年生草本植物，耐旱性极强，生长速度快，全草可药用，有清热解毒、散瘀消肿、止血之效。人民网 皇甫万里摄

玛格丽特，菊科蓬蒿属植物，喜欢湿润的环境，花期较长，花色艳丽多彩。人民网 皇甫万里摄

肾形草，虎耳草科、矾根属多年生耐寒草本花卉，浅根性。株姿优雅，花色鲜艳，在不同的季节、环境和温度下，其叶片的颜色会有丰富的变化。人民网 皇甫万里摄

天竺葵，多年生草本，芳香烃植物，喜欢光照充沛温暖的环境。人民网 皇甫万里摄

雪松，松科雪松属植物，常绿乔木。树冠尖塔形，大枝平展，小枝略下垂，在长枝上散生，短枝上簇生。人民网 皇甫万里摄

(责编：王震、高雷)

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