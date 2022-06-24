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5月金融市场运行情况：债券市场共发行各类债券49102.5亿元

2022年06月24日17:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了2022年5月份金融市场运行情况。数据显示，5月份债券市场共发行各类债券49102.5亿元。国债发行5616.2亿元，地方政府债券发行12076.7亿元，金融债券发行5562.4亿元，公司信用类债券发行7595.4亿元，信贷资产支持证券发行103.9亿元，同业存单发行17726.9亿元。

债券市场运行情况方面，5月份，银行间债券市场现券成交19.8万亿元，日均成交9895.7亿元，同比增加25.4%，环比减少2.4%；单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的41.6%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的51.6%，单笔平均成交量5218万元。交易所债券市场现券成交3.9万亿元，日均成交2031.9亿元，同比增加61.5%，环比增加20.2%。商业银行柜台市场债券成交11.1万笔，成交金额139.5亿元。

债券市场对外开放情况方面，截至2022年5月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.74万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.66万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.4万亿元、占比64.9%，政策性金融债0.9万亿元、占比24.5%。

货币市场运行情况方面，5月份，银行间货币市场成交共计123.9万亿元，同比增加46.7%，环比增加7.6%。其中，质押式回购成交111.4万亿元，同比增加48.6%，环比增加7.3%；买断式回购成交4245.6亿元，同比增加38.3%，环比增加8.3%；同业拆借成交12.1万亿元，同比增加31.4%，环比增加10.4%。交易所标准券回购成交30.8万亿元，同比增加26.9%，环比增加0.1%。

票据市场运行情况方面，5月份，商业汇票承兑发生额2.5万亿元，贴现发生额2.0万亿元。截至5月末，商业汇票承兑余额18.2万亿元，贴现余额12.1万亿元。

股票市场运行情况方面，5月末，上证指数收于3186.4点，较上月末上涨139.4点，涨幅为4.6%；深证成指收于11527.6点，较上月末上涨506.2点，涨幅为4.6%。5月份，沪市日均交易量为3781.2亿元，环比减少6.2%；深市日均交易量为4615.9亿元，环比减少3.7%。

(责编：罗知之、高雷)

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