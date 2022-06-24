人民网北京6月24日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局公布了2022年一季度国际收支平衡表和3月末国际投资头寸表。数据显示，一季度我国经常账户顺差5644亿元，资本和金融账户逆差5662亿元。3月末我国对外金融资产92383亿美元，对外负债72943亿美元，对外净资产19440亿美元。

一季度我国国际收支保持基本平衡

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，一季度我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差889亿美元，为历史同期最高值，与当季国内生产总值（GDP）之比为2.1%，仍处于合理均衡区间。

一是货物贸易进出口保持平稳增长。一季度，我国国民经济持续恢复，经济运行实现平稳开局，国际收支口径货物贸易顺差1450亿美元，同比增长18%。其中，货物出口8031亿美元，同比增长16%；进口6582亿美元，同比增长15%。货物贸易顺差、出口及进口规模均创历史同期最高值。

二是服务贸易逆差继续收窄。一季度，服务贸易逆差167亿美元，同比下降35%。主要项目中，旅行逆差294亿美元，扩大53%，主要是旅行支出增加；知识产权使用费逆差77亿美元，扩大11%，收入和支出分别增长15%和12%，反映我国在知识产权领域的国际合作持续加深；运输顺差29亿美元，主要是运输收入增速整体快于支出，上年同期为逆差90亿美元。

三是跨境双向投融资较为活跃。一季度，我国金融账户资产净增加1291亿美元，其中储备资产因交易净增加393亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加898亿美元；金融账户负债净增加402亿美元。其中，我国对外直接投资与来华直接投资同比均保持增长，显示外资在华投资兴业意愿较强，我国对外直接投资合理有序。

我国国际投资头寸状况保持稳健

王春英介绍，3月末我国国际投资头寸状况保持稳健，对外资产和负债结构稳定。

一是我国对外资产和负债规模继续处于较高水平。3月末我国对外资产92383亿美元，对外负债72943亿美元，较2021年末分别下降0.9%和0.6%，保持基本稳定。相关变动主要受全球金融资产价格波动、非美货币折算美元后账面价值变化等非交易因素影响。

二是对外资产和负债结构总体稳定。对外资产中，储备资产保持在3万亿美元以上，规模继续位列全球首位；对外直接投资占比保持稳定。对外负债中，来华直接投资占比最高，规模保持增长，显示外资对我国长期投资保持信心。

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