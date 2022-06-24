人民网北京6月24日电 （黄盛）从“水光山色与人亲”的山河之美，到“大江东去浪淘尽，千古风流人物”的历史之美；从唯不忘相思的情感之美，到诗酒趁年华的文化之美……从古至今，人们对美的欣赏伴随着白酒这一重要的载体和媒介，成为文化价值的独特符号。如今，当大众对美好生活的向往与白酒产融协同碰撞到一起，产业的“美时代”正徐徐来临。

21日，2022贵州茅台集团举行战略研讨会在茅台国际大酒店成功举行。会上，中国酒业协会理事长宋书玉，茅台集团党委书记、董事长丁雄军，北京大学国家发展研究院管理学教授陈春花，中信证券董事总经理、首席消费产业分析师姜娅，北大纵横高级合伙人潘亦藩等产业人士，就白酒行业的产业集群发展、产融协同创新以及多元化发展产业“美时代”等话题进行了探讨和交流。

“中国白酒就是为美好生活酿造美的产业。”在与会的产业嘉宾看来，白酒伴随着人类文明的进步而发展，并与产区相融相生，当下白酒产业仍需让消费者了解白酒之美，让产业走进美好时代。

2022贵州茅台集团战略研讨会现场。 受访者供图

多元共生 做“美时代”的代表

宋书玉认为，白酒产业具有品质之美、酿造之美和科创之美。在产业时代，酒农业、酒文创、酒消费、酒旅游、酒包装、酒康养等多产联动。“白酒经济价值会成为名酒产区经济社会高质量发展的核心支撑。”宋书玉说，中国白酒产业竞合时代的标志就是各美其美，美到极致，同时还要共同践行好社会责任，构建产业与社会各界的和谐关系，共同构建竞合机制、竞合规则、竞合自律、竞合约束。

姜娅认为，白酒行业的产融协同可以带动上下游企业共同发展嫁接金融资源带动当地经济发展，当前阶段可着重于供应链数字化与资金来源的优化。她建议，依托产业循序渐进创新金融业务，搭建合理的风险管理框架，注重产融结合型人才的培养和积累。

“白酒行业本质是品牌文化、文化之道、文化符号、文化个性、文化价值。”潘亦藩表示，白酒品类背后的品牌是行业竞争的基本单位，真正的品类在消费者心中其实是对美生活内涵的诠释，而茅台是“美时代”的代表。

“茅台也进入了‘美时代’，这个时代充满了变化，充斥着挑战，是一个需要不断奋斗的时代。茅台要顺应时代之变，就必须主动寻道、主动求变。”丁雄军表示，在质量上，茅台提出了五匠质量观，构建“365”质量管理体系；在供应链上，提出了“供”以质胜、“应”为伙伴、“链”接现代的理念，着力构建茅台供应链生态圈；在销售上，提出了营销“美时代”“五合营销法”；在科技创新上，建立高水平创新平台，启动了200多项科技创新项目；在文化上，着力从“人、文、物、艺、礼、节、和、史、器”九大系列推动建设文化茅台。

陈春花表示，茅台是民族品牌，之所以能相伴人们的生活延续至今，不仅是限于酒的本身，还源于茅台带给人们生活的体验和美好的感知，希望茅台在“美时代”创造出更多可能性，探索更加美好的未来。

产融协同 提升供应链现代化水平

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要提升产业链供应链现代化水平，锻造产业链供应链长板，补齐产业链供应链短板，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，优化产业链供应链发展环境。

对于历史悠久的白酒行业而言，产业链供应链短板如何补齐？不少与会嘉宾认为，白酒产业应该搭建产融平台，建立起供应链等产业生态集群，并通过数字融合、酒旅融合、产融结合等布局行业新赛道，真让让消费者感受到产品之“美”。

姜娅认为，产融发展可能面临的问题，主要是现有核心业务相对聚焦，多元化程度较低；产业链条相对较短，现金流普遍较好；资金来源较为单一，成本优势不明显；金融体系尚不完整，参股机构协同不足兼具产业和金融背景的人才相对缺乏以及风险控制问题。针对茅台产融协同，提出了“根植产业生态圈，深化金融带动作用”“重视投资撬动作用，延伸业务布局”“有节奏地扩充金融业务链条”三个方面的建议。

丁雄军表示，对于茅台而言，如何把握新赛道、掌握主动权、实现新发展？我认为就是要提前谋划、提前布局，抢占新赛道、开辟新赛道、引领新赛道。这里面有很多、很大的文章可以做，“茅台＋”“＋茅台”“茅台×”，数字融合、酒旅融合、产融结合等等。

宋书玉建言，中国白酒美在历史、美在产区、美在酿造、美在品质、美在文化，要不断提升和创造中国白酒的科创之美、酿造之美、品质之美，推动中国白酒走向美酒经济时代、美酒生态酿造时代、美好的竞合时代、美好生活更好的美酒体验时代。他说，中国酒文化是通往世界的美文化，要让中国酒文化的极致之美更极致、结构之美更坚固、平衡之美更稳定，与时代共鸣、与消费者共情，共享美好生活、共品时代美，共创中国酒业美好时代。

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