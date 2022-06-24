人民网北京6月24日电 （记者杜燕飞）“银行业保险业实现新的跨越式发展”“普惠金融覆盖范围和可及性显著提高”“防范化解重大金融风险取得重要阶段性成果”……

6月23日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，人民银行副行长陈雨露，银保监会副主席肖远企介绍了党的十八大以来我国银行业保险业发展取得的成果。

银行业保险业实现新的跨越式发展

“党的十八大以来，银行业保险业实现新的跨越式发展。”肖远企表示，金融与实体经济良性循环逐步形成。过去十年，银行贷款和债券投资年均增速分别为13.1%和14.7%，与名义GDP增速基本匹配。

肖远企介绍，第一，综合实力不断增强。到目前为止，我国银行业总资产是344.8万亿元，2012年底是133.6万亿元，目前已经成为全球最大的银行市场。保险业总资产从2012年底的7.4万亿元增加到2021年底的24.9万亿元，是全球第二大保险市场。我国银行业保险业的总资本从2012年底的9.5万亿元增加到2021年底的32.4万亿元，资本实力大大增强。

第二，金融结构不断优化。间接融资和直接融资的比例与我国经济社会发展和金融需求的适应性大幅提高。城乡金融资源的配置更趋合理，目前平均县域银行机构8.8家，保险机构15.8家，金融资源向县域和乡村配置的比例不断提高。金融集中与分散度更趋平衡，有利于合理配置金融资源，也有利于维护金融稳定，形成了相互促进、相互补充的金融机构体系。目前我国的金融结构与我国经济体制、经济发展阶段、以及金融传统习惯和需求特点是基本适应的。

第三，中国特色的金融治理体系不断完善，党的领导融入公司治理各个环节的制度安排初步形成，股权结构更加优化，股权管理更趋完善，“三会一层”运行机制更加合理，金融机构的内部制衡与外部监督相互促进。

党的十八大以来，银行业保险业改革开放呈现新局面。中国银保监会副主席肖远企介绍，十年来，中国推出50多项银行保险开放政策。2021年，在华外资银行资本和资产均较十年前增长超过50%，在华外资保险公司资本十年间增长1.3倍、资产增长6倍。与此同时，一大批专业性银行业保险业机构，如外资理财公司、外资资产管理公司等，均积极参与中国金融市场发展。

“下一步，我们要不断优化金融结构体系；继续深化银行保险机构改革，加强公司治理建设，特别是要深化农村信用社改革，城商行改革以及保险营销体制改革；进一步加强风险防控，主要的重点就是要进一步提升银行保险机构内生的风险防控能力；构建有中国特色的金融监管制度体系，做到所有金融活动都纳入监管，建立事前事中事后全链条、全方位的监管机制安排。”肖远企表示。

普惠金融覆盖范围和可及性显著提高

“过去十年，普惠型小微企业贷款、普惠型涉农贷款年均增速分别达到25.5%和14.9%，大大高于贷款平均增速。人均银行账户约9.5个，普惠金融覆盖范围和可及性显著提高。”肖远企介绍，目前我国行政村基本实现基础金融服务全覆盖。普惠型小微企业贷款利率累计下降超过2个百分点，农村金融服务可得性持续提高。2021年末，涉农贷款超过43万亿元，比2012年末增加了25.6万亿，大中型银行也普遍设立了普惠金融事业部或者其他专营机构。普惠金融服务在国际上也处于领先水平。

针对小微企业融资难、融资贵问题，陈雨露介绍，党的十八大以来，人民银行和其他金融管理部门一起，重点抓以下四项大的工作：

一是创新结构性货币政策工具，有效发挥牵引带动作用。特别是针对新冠肺炎疫情对小微企业的冲击，人民银行推出了两项直达工具，累计支持中小微企业贷款延期还本付息已达13.1万亿元，发放普惠小微信用贷款10.3万亿元。

二是通过深化利率市场化改革，降低小微企业的融资成本。2013年以来，人民银行先后放开贷款、存款利率管制，建立并完善了贷款市场报价利率的形成机制，推动降低实体经济融资成本。今年4月份新发放的小微企业贷款利率5.13%，近五年来下降了近1个百分点。

三是聚焦难点和堵点，建立金融机构服务小微企业的长效机制。比如，推动金融机构设立普惠金融部，完善普惠金融的专营机制，推动全国绝大多数省份建设省级征信平台，推动小微企业信用信息共享共用，小微企业的融资覆盖面明显提升。到今年4月末，普惠小微授信户数是5132万户，占全部市场主体的三分之一。

四是拓宽多元化的融资渠道，提高小微企业融资的可得性和便利度。截至今年4月末，已经累计发行小微企业专项金融债券1.78万亿元，应收账款融资服务平台已经累计支持中小微企业融资28万笔，金额12.5万亿元。

数据显示，今年一季度末，普惠小微贷款余额超过20万亿元，支持小微企业和个体工商户超过5000万户。截至4月末，全国小微企业贷款余额38.8万亿元，是2012年末的3.35倍。

防范化解重大金融风险取得阶段性成果

“十年来，我们统筹金融发展和安全，守住了不发生系统性金融风险的底线。牵头打好防范化解重大金融风险攻坚战，取得了重要的阶段性成果，重点领域的风险得到稳妥处置，金融风险整体收敛、总体可控。”陈雨露说。

肖远企表示，党的十八大以来，金融监管部门坚决防范化解金融风险，金融资产盲目扩张得到根本扭转，高风险影子银行较历史峰值压降约25万亿元。不良资产处置大步推进，过去十年累计消化不良资产16万亿元，一大批突出的风险隐患得到消除。金融违法与腐败行为受到严厉惩治。

肖远企介绍，突出风险点的传染性、外溢性明显收缩，稳妥化解、拆解了不法金融集团的风险，对中小银行保险机构的风险进行了处置和改革重组，也处置了一大批债务金额比较大、涉及面广的大型企业的债务风险。坚决清理脱实向虚、乱加杠杆、以钱炒钱的活动，金融资产脱实向虚的势头得到扭转。严厉打击违法违规金融活动，发布防范和处置非法集资条例，深入推进P2P网贷专项整治工作，常态化开展银行保险机构股权和关联交易的整治，重点打击掏空金融机构的违法股东和高管。此外，防范化解金融风险长效机制逐步夯实，金融反腐和处置风险一体推进，金融监管的透明度和法治化水平日益提高。

谈及中小银行发展情况，肖远企介绍，我国目前共有中小银行3991家，总资产92万亿元，在银行业总资产比例中占比是29%，主要专注于小微企业金融服务和“三农”服务，相关贷款在银行业中占比分别是47%和40%。

“我们过去五年累计处置中小银行不良贷款5.3万亿元，这个力度是非常大的。”肖远企说，总体上看，中小银行运行是平稳的，发展也是健康的，中小银行风险是完全可控的，金融消费者的合法权益是依法受到保护的，金融监管部门也会做好相关工作。

(责编：王震、高雷)