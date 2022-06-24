黄盛

一年一度的茅台股东大会，不仅是白酒相关产业人士共话新发展、共议新布局的时节，也是白酒产业人士对于酒文化进行新观察、新品味的盛会，还是贵州茅台传递新创意、展示新业务的舞台。

今年6月16日在茅台镇召开的贵州茅台2021年年度股东大会，再次受到行业人士关注。

在股东大会召开的前一晚，贵州茅台董事长丁雄军与公司高管在茅台国际大酒店，与67名股东、券商、分析师交流听取建议。

“我的主业是和冰雪相关，最近看到茅台推出了冰淇淋，茅台既走向了世界，又贴近了老百姓的生活。”一位来自哈尔滨的股东刚在“i茅台”上申购到了虎年茅台生肖酒。他笑着对茅台高管说，他买的第一只股票就是贵州茅台。

“股东永远是茅台的家人。”在贵州茅台的价值观中，茅台酒不仅承载着“家人”的殷殷期盼，也是通家人们一起践行“美时代”和“美生活”的载体。

今年的年度股东大会审议了多达15项议案，数量为近16年之最。不仅是议案的增多，其年度报告里确定的15%的增长目标，也创下了3年来新高。

贵州茅台董事长丁雄军发言。 受访者供图

与股东交流中，丁雄军在“五线”发展道路的基础上，用“五个更、五个美”，分享了茅台当下的成绩和未来的计划：即“蓝线”要更加美好、“绿线”要更具美态、“白线”要更兴美业、“紫线”要更富美韵和“红线”要更讲美行。“我们坚信，‘速度＋质量’，茅台‘世界一流上市企业’的美好愿景就一定能够实现。”丁雄军说。

丁雄军也坦言，从茅台上市到本世纪中叶，茅台都还都属于中场，应该有一种“渴望美”的姿态，“茅台仍然渴望各位股东的生活越来越美”。

据介绍，正是抱着“渴望美”的姿态，从去年9月24日的临时股东大会算起，“五线”发展战略、“五匠”质量观、“五合”营销法开启“美时代”……9个月的时间，茅台在不断建构高质量发展的“四梁八柱”时，大动作频频，“i茅台”上线即成“爆款”，“茅台冰淇淋”入市即赢得“俏市”，“茅台1935”等系列新品上市持续热销，系列文化活动引发关注。

丁雄军表示，茅台坚持持续稳定的现金分红，是一个好的策略，茅台不追求一时的美，而是追求可持续的美、幸福的美。“我们会花很大力气解决改革、创新、发展的问题，绝对额才会做大，我们会持续认真听取股东的意见建议，对于分红的办法，我们会依照法律法规和公司章程，踩着时代的节奏做出科学合理的决策。”

这次股东大会，茅台还开设了“美时代美生活:贵州茅台辉煌七十年回顾展”，通过一件件尘封已久的文献和实物，让股东近距离触摸茅台这艘巨轮的曲折与浪潮。

(责编：王震、高雷)