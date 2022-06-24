原标题：菜鸟携手西安港升级跨境物流服务，中欧班列“长安号”助力国货出海

2022年6月23日，搭载菜鸟货物的中欧班列“长安号”一路向西奔驰而去，15天之后到达欧洲目的车站，货物包括家具家电、消费电子、五金工具等。班列的成功开行，标志着菜鸟携手西安港成功升级跨境物流服务。

“结合菜鸟在海外物流基础设施的建设，菜鸟与西安港将能进一步发挥中欧班列‘长安号’的潜力，衔接菜鸟在欧洲的卡班网络、海外仓及分拨中心等，为跨境商家、出海品牌等提供‘端到端、门到门’的全链路物流服务，助力国货出海。”菜鸟国际出口物流B2B业务物流总监吴浩提到。

西安国际港务区是建设中国不沿江、不沿海、不沿边的国际陆港。从西安港始发的中欧班列(西安)国际线路已经达到16条，覆盖“丝路”沿线四十余个国家和地区，基本实现中亚、南亚、西亚及欧洲地区主要货源地全覆盖。今年4月，全国内陆港启运港退税试点政策，首单业务启动仪式在西安国际港站举行，这标志着西安港成为陆路启运港退税政策试点的内陆港，长安号成为享受启运港退税政策的中欧班列。

截至2022年3月31日，菜鸟直接运营300多万平方米跨境物流仓库，每月有240多架包机用于干线运输，并和全球超过50个港口合作建立智能清关系统，搭建了一张高质量的全球物流网络。2021年第四季度，菜鸟国际的日均跨境包裹已超500万，继续并肩国际物流巨头，其中“5美元10日达”物流产品已覆盖20个国家，助力更多跨境商家“用一杯咖啡钱送全球”。

“该趟班列的开行，标志着菜鸟和中欧班列长安号共同携手升级跨境物流服务和方案。”西安国际港务区党工委委员、管委会专职副主任王运动表示，双方将围绕国际贸易、境外派送、科技物流开展全方位合作，依托双方在境外的物流网络、运输资源、仓储等优势，优化全链路跨境物流服务，更好更快服务国货出海，助力“一带一路”高质量发展。

下一步，双方将围绕大贸货运国际铁路联运，提供包括国内运输、报关清关、国际运输、港到仓等全链路跨境物流服务，保障运力稳定，确保物流时效，并结合数智物流技术为商家提供更准确的货物在途信息查询，同时，通过数字技术以及与当地海关高效协同缩短报关时间，为更多商家提供“门到门、端到端”的全链路跨境物流服务，让中欧班列“长安号”能助力更多国货出海。

(责编：曹淼、李源)