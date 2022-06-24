人民网北京6月24日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，交通运输部充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹疫情防控和保通保畅，统筹发展和安全，与各地区各部门协同发力，全力以赴做好物流保通保畅的各项工作。

韩敬华介绍，在各部门各地区的共同努力下，全国交通网络保持畅通，主要物流指标稳中向好，重点枢纽逐步复工达产，物流保通保畅工作取得阶段性成效。

从全国交通网络情况看，全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭关停的高速公路收费站和服务区。货车通行过度管控问题保持“动态清零”。与4月18日相比，6月23日，全国高速公路货车流量增长10.8%。

从主要物流指标情况看，与4月18日相比，6月23日，全国铁路货物发送量、监测港口完成货物吞吐量、民航保障货运航班班次、邮政快递业务量分别增长4.6%、7.4%、49.5%和30.8%，较去年同期增长了7%、7.5%、4.4%和4.7%；全国公路货运量增长了6.8%，与去年同期基本持平。

从重点枢纽的运转情况看，6月以来，上海港集装箱日均吞吐量为12.5万标箱，恢复至去年同期的95.5%；浦东机场、白云机场基本恢复至正常水平。

下一步，交通运输部将继续发挥好领导小组办公室作用，抓紧抓实抓细相关政策举措，切实巩固阶段成效，全力做好物流保通保畅的各项工作，为维护人民群众正常生产生活秩序、服务支撑经济社会持续稳定运行提供坚强有力保障。

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