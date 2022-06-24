人民网北京6月24日电 （记者王连香）“交通物流是市场经济的经脉，也是保障民生、防控疫情的重要支撑。”交通运输部运输服务司副司长韩敬华在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，针对部分地区出现的货车防疫通行过度管控问题，交通运输部依托国务院物流保通保畅工作领导小组办公室，会同相关成员单位，指导各地分类精准实施货车通行管控，落实“四个不得”的要求，切实保障货运车辆的通行顺畅。

一是不得随意限制来自低风险地区的货车通行。要求各地根据货运车辆和司乘人员的实际行程、是否涉疫等情况，精准实施通行管控，不得以车籍地、户籍地作为限制通行的条件，全面取消对来自低风险地区的货运车辆的防疫通行限制。对司乘人员来自低风险地区，也就是司乘人员的通信行程卡绿色不带*号的货运车辆各地不得随意限制通行。

二是不得以通信行程卡带*号为由限制货车通行，对于司乘人员通信绿色行程卡绿色带*号的货运车辆，在持有48小时内的核酸检测阴性证明、健康码绿码、体温检测正常的情况下，各地区要予以放行，不得劝返，可实行提前报备、点对点运输等闭环管理措施保障通行。

三是不得以等待核酸检测结果为由限制货车通行。对于司乘人员通信行程卡绿色带*号的货运车辆，如到达目的地时，核酸检测结果超过48小时的，应采取“核酸检测+抗原检测”，抗原检测结果为阴性的，要立即放行，不得以等待核酸检测结果为由限制车辆通行。可对防疫检查点至目的地实行闭环管理措施，并实行核酸检测结果动态追踪机制。

四是不得要求货车司乘人员重复进行核酸检测。督促各地落实货车司机核酸检测结果全国互认通用要求，有效期内不得重复要求检测，指导各地在地方联防联控机制工作框架下，在防疫检查点附近配套设置核酸检测点，并在车流量较大的高速公路服务区加密核酸检测点。鼓励有条件的地区为货车司机等物流从业人员提供免费核酸检测服务，便利货车司机及时开展检测。

韩敬华进一步表示，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室成立2个多月以来，不断健全完善工作机制，建立三级督办和问题转办制度，坚持7×24小时值班值守，畅通投诉举报受理渠道，明确投诉举报的办理时效，并指导各级物流保通保畅工作领导小组健全完善相应的工作制度。一事一协调解决货车司机不通不畅问题，截至目前，各级工作领导小组累计协调解决货车司机电话反映的问题12.5万余项，保障各类重点物资运输需求7.8万余项。

一是畅通问题受理渠道。依托12328交通运输服务监督热线、办公室24小时值班电话、各相关部门通报等渠道，收集货车司机通行受阻等物流不通不畅问题，并通过舆情监测及时收集掌握物流不通不畅的问题线索，实施问题清单管理，分级分类进行督办转办，一事一协调、一事一处理，进行逐项销号，确保问题及时解决，司机顺畅通行。

二是提高问题的办理时效。按照咨询事项即接即答、投诉事项快转快办、紧急事项特事特办的原则，督促各级领导小组进一步提高物流保通保畅转办事项的处理时效。对于限制货车通行、劝返等具体问题，一般在2小时内能够得到解决；对于涉及地方制度性政策调整的事项，一般在3天内也都能及时协调处理。

三是确保问题得到解决。对问题清单内的转办事项处理时效实施挂图作战，加强动态跟踪，形成管理闭环。确保件件有回应、事事有回复，对于问题解决不及时、不到位且反复出现类似问题的地区，加强通报督办，坚决防止过度通行管控问题反弹回潮，全力确保交通网络畅通。

最后，韩敬华提醒广大货车司机朋友，为了您和他人的健康，需严格执行消毒消杀、佩戴口罩、核酸检测、接种疫苗、健康监测等疫情防控措施，在物流畅通运行的同时，防止疫情通过交通物流环节传播扩散。

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