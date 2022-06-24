人民网北京6月24日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日公布了2022年3月末中国全口径外债数据。截至3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为172049亿元人民币。谈及如何看待当前的外债形势，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前我国外债风险总体可控，预计未来外债规模仍将延续稳定态势。

“2022年一季度，我国外债规模略有下降，主要是受外部环境复杂多变影响，境外投资者购买境内人民币债券和非居民存款有所减少。我国外债主要指标均继续处于国际公认安全线以内，外债风险总体可控。”王春英说。

王春英强调，预计未来外债规模仍将延续稳定态势。虽然外部环境中不稳定不确定因素依然存在，但我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，高水平对外开放不断推进，将持续吸引境外资本尤其是国际长期资本持续流入，预计未来外债规模仍将延续稳定态势。外汇局将继续坚持统筹发展和安全，持续提升跨境投融资便利化水平，切实支持实体经济高质量发展。

王春英介绍，2022年一季度我国外债规模较为平稳，略有下降。截至2022年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为27102亿美元，较2021年末下降364亿美元，降幅1%。此外，外债结构保持稳定。从外债币种结构看，截至2022年3月末，本币外债占比45%；从外债期限结构看，中长期外债占比47%。本币外债和中长期外债占比均与2021年末持平。

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