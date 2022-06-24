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两部门：切实落实燃煤发电企业留抵退税政策 做好电力保供工作

2022年06月24日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部、税务总局24日发布通知，要求切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策，做好电力保供工作。

通知指出，对购买使用进口煤炭的燃煤发电企业，符合《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第14号）规定的，在纳税人自愿申请的基础上，进一步加快留抵退税办理进度，规范高效便捷为其办理留抵退税。

通知要求，各地财政和税务部门要高度重视燃煤发电企业留抵退税工作，密切部门间协作，加强政策宣传辅导，及时掌握企业经营和税收情况，重点做好购买使用进口煤炭的燃煤发电企业留抵退税落实工作。

(责编：王震、高雷)

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