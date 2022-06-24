人民网北京6月24日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2021年年度报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，2021年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额29156.87亿元，6611.21万人提取住房公积金20316.13亿元，发放个人住房贷款310.33万笔、13964.22亿元。截至2021年底，个人住房贷款率 84.18%。

——覆盖范围更全面。2021年，住房公积金制度覆盖面进一步扩大，缴存职工结构更加优化。

根据《报告》，全年新开户单位79.46万个，新开户职工2220.51万人。新开户职工中，城镇私营企业及其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位和其他类型单位缴存职工占比达76.85%。上述单位单位缴存职工占比持续增长，占当年全部缴存职工的52.14%。

其中，重庆等6个城市稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作，多措并举帮助灵活就业人员在城市稳业安居，助力解决大城市新市民的住房问题。截至2021年底，试点城市共有7.29万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中多数是新市民、青年人。

——使用方式更灵活。2021年，住房公积金继续加大对租赁住房和老旧小区改造的支持力度，租购并举保障缴存职工基本住房需求。

全年支持6611.21万人提取住房公积金，占实缴职工人数的40.22%，提取额20316.13亿元，比上年增长9.51%。其中，支持1353.93万人租赁住房提取1258.67亿元，分别比上年增长10.40%、5.90%；支持1.00万人提取住房公积金4.23亿元用于加装电梯等自住住房改造，分别比上年增长96.08%、100.47%。

同时，全年共发放个人住房贷款310.33万笔、共13964.22亿元，分别比上年增长2.50%、4.52%，贷款利率比同期贷款市场报价利率（LPR）低1.05—1.4个百分点，偿还期内可为贷款职工节约利息支出约3075.40亿元，平均每笔贷款可节约利息支出约9.91万元。

——服务渠道更多元。2021年，住房公积金服务能力进一步提升，更多高频服务事项实现“跨省通办”。

这一年，住房公积金启用了全国统一的服务标识，方便广大群众识别住房公积金线上线下服务渠道，增强住房公积金的辨识度。全面上线运行全国住房公积金小程序，统一全国住房公积金线上服务渠道。通过住房公积金小程序，为5073.08万人查询个人住房公积金信息，办理住房公积金异地转移接续55.23万笔、转移资金57.19亿元。

全年新增实现了5个高频服务事项“跨省通办”，各地共为“跨省通办”业务设立6460个线下专窗和1364个线上专区，办理“跨省通办”业务2338万笔。全年12329热线服务4059.97万次、短消息服务10.21亿条。

此外，《报告》显示，2021年住房公积金规范化管理持续推进，线上线下一体化监管体系初步形成。落实“互联网+监管”的要求，全面使用全国住房公积金监管服务平台，强化风险防控。畅通各地住房公积金管理中心之间数据共享通道，推动跨部门数据共享，建立跨区域业务协同联办工作机制，让缴存职工办事更加高效便捷。

全国住房公积金2021年年度报告。来源：中国建设报社

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