防汛抢险综合应急演练现场。水利部供图

人民网北京6月24日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，目前南水北调工程沿线已进入主汛期。为保障南水北调工程安全度汛，6月24日，水利部、河北省人民政府、中国南水北调集团联合开展防汛抢险综合应急演练。

本次演练所在地沙河（北）渠道倒虹吸工程是南水北调中线一期工程大型河渠交叉建筑物之一。演练针对工程沿线发生流域性洪水的可能性，模拟沿线周边山区洪水下泄，供电和通讯中断；管身段下游出现冲坑，持续向管身靠近；倒虹吸进口上游左岸出现管涌等场景。在综合应急演练指挥机构的统一调度下，各参演单位先后进行了倒虹吸管身冲刷破坏抢险演练、河道疏通演练、人员撤离演练、裹头冲刷防护演练、无人机飞行巡查演练、管涌抢险演练、涝水抽排演练、水质监测演练、应急抢险设备操作演示。

水利部总工程师仲志余表示，今年防汛工作形势严峻。据预测，今年我国气象水文年景总体偏差，4月下旬，南水北调中线工程河南南阳、平顶山段普降大到暴雨，较往年明显偏早。目前已进入主汛期，海河流域子牙河、大清河、北三河一旦发生流域性较大洪水，将对南水北调中、东线工程防汛带来较大风险。

对此，仲志余指出，水利部、沿线地方政府、中国南水北调集团要坚持人民至上、生命至上，立足于“防大汛、抗大洪、抢大险”，打好防汛主动仗，扛稳扛牢南水北调工程安全、供水安全、水质安全的政治责任。要强化落实预报、预警、预案、预演“四预”措施，增强防汛工作合力。提升应急处置能力，科学调配力量，统筹防汛、运行和疫情防控工作，精准做好供水调度。

中国南水北调集团董事长蒋旭光表示，将牢记“国之大者”和“三个事关”，锚定防汛总体目标，坚持以防为主、防抗救相结合，严格落实防汛责任制，落细“四预”措施、贯穿“四情”防御，确保今年南水北调工程安全度汛，切实维护南水北调“三个安全”。

据介绍，截至目前，南水北调工程沿线已组织开展防汛检查和隐患排查，汛前小型水库基本完成除险加固主体工程建设或空库运行，交叉河道清理整治工作基本完成，涉及今年南水北调中线工程安全度汛的21个项目主体工程建设已全部完成，具备安全度汛条件。

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