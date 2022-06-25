人民网北京6月25日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月25日，拉萨至林芝铁路开通运营满一周年。一年来，累计运送旅客113.7万人次、货物4.78万吨，进一步提升了沿线各族人民群众的出行体验，有力促进雪域高原高质量发展，为富民兴藏提供了支撑和保障。

国铁集团运输部负责人介绍，2021年6月25日，西藏自治区第一条电气化铁路——拉林铁路开通运营，彻底结束了藏东南地区不通铁路的历史，复兴号高原内电双源动车组开上世界屋脊。一年来，拉林铁路保持平稳运行，客货运输品质不断提升。

一是客运服务便捷高效。拉萨至林芝间每日开行动车列车4列、普速直达特快列车2列，日喀则至林芝间开行动车组列车2列，最高日发送旅客4300余人次，极大便利了沿线旅客出行。

二是货物运输保障有力。累计运送货物4.78万吨，西藏松茸、藏鸡肉、藏香猪等地方特产通过拉林铁路运往全国各地，来自内地的建材、粮食、钾肥、食品等各类生产生活物资源源不断运进藏东南地区，较好地服务了地方经济建设和民生需求。

三是服务品质不断提升。抽调75名藏族职工到拉林铁路工作，聘请400多名沿线少数民族群众参与客货运输服务。严格疫情防控，着力打造“天路格桑花”服务品牌，推出计次票新型票制、藏汉双语服务、重点旅客绿色通道等便民利民举措，进一步提升了旅客出行体验；首次开办集装箱运输业务，优化货运流程，方便企业货主。

四是运营管理能力不断增强。建立了拉萨机辆整备中心，抽调43名内地专业技术骨干对口支援帮扶，完善运维规章制度，积极探索高原铁路运维新模式，构建了人防、物防、技防“三位一体”安全保障体系。

该负责人介绍，拉林铁路缩短了沿线城市间旅行时间，密切了藏东南腹地和内地间的人员往来和经贸交流，拉萨、林芝等城市“三小时经济圈”初步形成，为富民兴藏注入了强劲动力。旅客乘坐火车出行更加安全、绿色、便捷、舒适，便利的交通掀起了“西藏人游西藏”的热潮，带火了林芝“桃花节”和羊卓雍措、南迦巴瓦峰等旅游景点，激活了农牧业、民宿、农家乐等乡村经济。2021年7月至2022年5月底，林芝市累计接待国内外游客754万人次，实现旅游总收入65亿元，其中农牧民家庭旅馆收入达8200多万元。

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