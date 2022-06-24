为更好支持高校毕业生就业，人力资源和社会保障部近日会同有关部门印发通知，明确2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名，比去年增加2000名。

当前各省份正在抓紧组织报名考试。具体怎么报考，到基层工作实际待遇如何，未来怎么流动？记者采访了权威部门有关负责人。

6月22日，2022年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告发布。（山东高校毕业生就业信息网供图）

怎么报考？专科生、往届毕业生可以报名吗？

“三支一扶”计划，是有关部门联合实施的引导鼓励高校毕业生到基层工作的示范项目，即选派高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务。

据人社部人力资源流动管理司有关负责人介绍，今年“三支一扶”计划面向2022年应届毕业生和离校2年内未就业毕业生开展招募选拔，招人难、留人难地区可结合实际适当放宽专业、学历等方面限制。

通知要求，各地人社部门于6月征集发布岗位、组织笔试面试等。要把握时间节点，按时推进公告发布、招募选拔、培训上岗及期满考核等工作，原则上各地要在8月底前完成人员招募工作。

记者注意到，截至目前，至少已有北京、山西、江西、广东、贵州、四川等17个省份发布了2022年“三支一扶”计划招募公告，部分省份已经组织完成了考试。还有省份正在公布第一批无人报名或无人递补的岗位及新增岗位，并将根据成绩排名确定第二批招募人员。

人社部人力资源流动管理司有关负责人表示，今年在原有服务领域基础上，进一步拓展了乡村建设助理员、野生动植物保护员等服务岗位，为高校毕业生到基层就业提供更加广阔的空间。

在会同有关部门增加中央财政支持招募名额的同时，今年人社部还将指导有条件的省份结合实际进一步扩大招募规模，为高校毕业生提供更多到基层工作的机会。

名额会向哪些地区和毕业生倾斜？待遇如何？

人社部人力资源流动管理司有关负责人介绍，今年“三支一扶”计划的招募聚焦三个重点：一是向乡村振兴重点帮扶县、脱贫县、易地扶贫搬迁大型和特大型集中安置区所在县倾斜，首次对国家乡村振兴重点帮扶县实行计划单列。

二是向革命老区、民族地区和边疆地区等倾斜，对招人难、留人难的艰苦边远地区，继续实行放宽专业要求、降低开考比例、提高本地户籍毕业生比例的优惠政策。

三是优先招募脱贫户、零就业家庭毕业生，优先招募已参加规范化培训的医学专业毕业生。

为了支持鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”，相关待遇同时也需落实好。

通知明确，2022年，中央财政按照东部地区每人每年1.2万元、中部地区2.4万元、西部地区3万元（西藏、新疆南疆四地州4万元）和一次性安家费每人3000元的标准给予补助。

通知还要求各地加大资金支持力度，按照有关规定缴纳基本养老、基本医疗、工伤保险，结合实际创造条件缴纳住房公积金、办理补充医疗和人身意外伤害险等，发放艰苦边远地区津贴。推动基层服务单位加强工作生活保障，参照本单位人员标准给予相应补助。按月足额发放工作生活补贴，保障达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用人员试用期满后工资收入水平。

服务期满后可获得哪些优待？未来如何流动？

能否合理流动，事关青年未来。据介绍，“三支一扶”人员服务期满后，可享受机关公务员定向考录、事业单位专项招聘、升学加分等专项支持政策，符合条件的还可以同等享受应届毕业生优惠政策。

“我们还将鼓励推动各地完善期满流动政策，畅通流动渠道，创新流动服务，促进青年扎根基层成长成才。”人社部人力资源流动管理司有关负责人表示。

通知要求各地落实公务员定向考录、事业单位专项招聘、住院医师规范化培训等支持政策。要在县乡基层事业单位公开招聘中拿出一定数量或比例的岗位对服务期满考核合格的人员进行专项招聘，并增加工作实绩在考察中的权重，聘用后可以不再约定试用期。

通知还提出，要积极拓宽基层留人、用人渠道，组织开展多种形式的专场招聘活动，深挖基层各类工作岗位，并将有创业意愿的纳入创业引领行动等项目，按规定落实扶持政策。符合条件人员可同等享受应届毕业生相关政策，以及考研初试加分政策。加强对服务期满人员的跟踪培养，建立联系服务机制，在职称评定、进修学习等方面予以优先。

据了解，2021年服务期满人员中近7成被机关事业单位录（聘）用。近年来，“到基层、到一线”的就业观念被越来越多高校毕业生接受，“三支一扶”计划报考比例逐年提高，山西、贵州等省份报名录取比例已超过50:1。（记者 姜琳）

(责编：曹淼、李源)