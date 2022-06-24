原标题：二〇二二，他们这样求职

今年高校毕业生人数达到1076万。求职路上，青年们主动作为，拓展思路，通过不同的就业渠道，寻找自己理想的工作。

他们中有的决心扎根基层，成为一名人民教师；有的志愿服务西部地区，为乡村工作添砖加瓦；有的凭借在校积累成为拥有百万粉丝的博主，正为自己刚刚成立的工作室“招兵买马”。

不一样的求职路背后，是一张张敢于追寻梦想的青春脸庞。

走，到基层去

依依毕业季，浓浓师生情。参加完毕业典礼，23岁的林青青和学校8000多名毕业生即将奔赴祖国建设的各行各业。

与大部分同学不同，她选择了西藏。

林青青来自安徽省马鞍山市，今年毕业于安庆师范大学美术学专业。作为一名应届毕业生，她报名参加了“西部计划”，并最终成功入选。7月底，她即将踏上前往西藏的旅途，完成第一年的服务任期。

“一直对西藏很憧憬，去年刚好有一位学长去了西藏阿里，从他那里我有了更多的了解，而且学校也很支持大家去服务西部地区，所以毕业前我就有了去西藏的打算，希望能为当地的教育作出自己的贡献。”林青青说。

据了解，安庆师范大学今年共有17人成功入选“西部计划”项目，而去年只有6人。再过不久，这些毕业生将前往新疆、西藏、四川、陕西、宁夏等地，扎根基层，为当地的乡村教育、乡村建设、健康乡村等工作添砖加瓦。

得知女儿的决定后，林青青的父亲非常支持，在他看来，年轻人就应该到基层锻炼，更何况这也是女儿自己的选择。母亲则有点担心她的健康，包括她即将面临的高原反应。

“合同是一年一签，第一年我先看看，如果能适应，希望多签几年。”林青青告诉记者。

目前，基层已经成为毕业生就业的重要去向。与林青青一样，安庆师范大学的应届毕业生蒋文怡也将基层作为她职业生涯的起点，虽然这与她当初的想法有些出入。

“一开始也尝试过应聘合肥市、宣城市等大城市的教师岗位，但是由于竞争激烈，最终并未如愿。”蒋文怡说，此外，上半年由于疫情，去外地面试变得困难，这也给她的求职之路增加了不少挑战。

但她没有气馁，积极调整心态。今年5月，在学校举办的校园招聘会上，她选中了安徽省灵璧县的教师岗位，最终通过面试，成功应聘灵璧县第二中学数学教师一职。

灵璧县地处安徽北部，与江苏接壤。安庆师范大学今年有30多位毕业生选择来到这里教书，在基层岗位上奉献青春。

以创业带动就业

以创业带动就业，具有倍增效应，一个成功的创业，不仅解决了自己就业，往往还能带动其他高校毕业生就业。中国互联网经济的发展，孕育出更为多元的市场主体，也催生出一些有别于“朝九晚五”的新型工作岗位。一些思维活跃、创新能力强的高校毕业生，选择在这类岗位上大展拳脚。

临近毕业，22岁的应届生吴林并没有像其他毕业生一样去找工作，而是忙着为自己刚刚成立不久的自媒体工作室“招兵买马”。

吴林在南京一所高校学习广播电视专业，他从大一开始在自媒体平台发布短视频记录生活，经过四年的经营，已经拥有上百万粉丝，他早就规划好，毕业后继续从事自媒体工作。

尽管有一定的视频拍摄剪辑基础，但走好自媒体这条路并非易事。如何持续输出高质量内容、如何增强粉丝粘性、如何根据不同平台对用户画像……这些都是吴林正在考虑的问题。

“我喜欢自由、自主的工作环境。但互联网更新迭代的速度快，从事这一行业需要有极高的敏锐度，不断发展变化，紧盯风口。”吴林说，自己也在不断学习法律、公关、商务、财务等专业知识，让工作室的运转更加顺利。

虽然还未毕业，“90后”孙璋玮已经未雨绸缪。这位中国科学技术大学在读MBA学生今年4月办完工商注册成为“老板”，创办了安徽中科云道科技有限公司，致力于水利等行业数字孪生系统及水利软件研发。

“数字孪生技术在城市应用已经很成熟，我们希望在水利建设上有所作为，这是新的课题，也是一个很长的赛道，需要投入更多的时间、人力、资本。”他说，如今，年轻的中科云道已经聚集了30余位专业技术人才，从事数字孪生技术项目，未来还计划进行水利软件的研发。

孙璋玮表示，疫情对整个市场影响很大，但也带来了创业的机遇。比如目前不少店面、写字楼的租金都有所下降，开店成本反而便宜了，各种扶持的政策也很多。

记者梳理发现，为了帮助毕业生就业创业，全国不少地方都出台了相关优惠和帮扶政策。比如，在安徽省合肥市重点产业企业就业创业的高校毕业生，可免费参加“高校毕业生双千培养”工程，按每人不超过1万元标准给予培训经费补助，符合条件的大学生可以免费参加就业技能培训和创业培训。

在重庆市，当地为鼓励自主创业，要求政府投资开发的创业载体安排30%左右的场地免费向高校毕业生等青年创业者提供，开发创业工位1万个。此外，还有一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免等相关政策。

靠他人更要靠自己

线上测评、视频面试、网上签约……和身边的很多同学一样，22岁的合肥工业大学本科毕业生于桐在过去几个月经历了不一样的“就业季”。

“受疫情影响，线下招聘受限，我在学校举办的线上双选会上看到了企业招聘信息，在网上投递了简历，最终定下了工作。”毕业于能源与动力工程专业的于桐说。

从去年9月份的秋招开始，于桐就开始了求职之路。参加求职训练营、听线下宣讲会、跑招聘会……然而，这些传统的求职路径都因为今年上半年的疫情按下了“暂停键”。

“企业进不来，我们也出不去，各类线下招聘延期举行，学校引导我们进行互联网‘云’就业，举办了多场线上双选会，把所有环节都放在网上，也更加省时省力。”于桐说。

合肥工业大学党委学生工作部部长钟小要介绍，为了应对今年特殊的就业形势，学校系统推进互联网“云”就业模式构建。在信息发布、人岗匹配、面试签约等环节，提供更加精准便捷的线上就业服务，截至目前举办了108场线上宣讲会，20场线上双选会，帮助学生更好地就业。

放眼全国，各地都在全力以赴促进高校毕业生更加充分更高质量就业。扩大基层就业空间、稳定公共部门岗位规模、扩大企业就业规模、提高求职创业补贴标准、加强职业技能培训……贵州发布了《贵州省促进2022年高校毕业生就业创业二十条措施》，江苏、宁夏、重庆等地也都提出了细化措施，充分释放政策红利，积极为高校毕业生拓宽就业渠道。

采访过程中，不少毕业生表示，国家、地方和学校已经出台了很多政策帮助大学生就业，剩下的还是要看自身的能力。

“今年虽然有点压力，但努努力，找到工作还是没有问题的。”蒋文怡说，“刚出校门，我们没有太多经验，所以我希望能借助第一份工作提升自己。”

同时，她也表示，希望企业在招聘时对名校和“双非”学校一视同仁，多从能力方面考核评价；就学生自身而言，一定要脚踏实地，被拒绝时也要正确面对，相信自己。

“职业生涯需要长久的规划和努力，就业的道路也不止一条。新一代的年轻人根据形势的变化积极调整就业思路，同时更加注重把兴趣爱好、自我专长和职业选择相结合，更加理性谨慎地考虑职业发展的方向，这些都值得肯定和尊重。”安徽大学社会与政治学院教授徐华说。（记者刘方强、汪海月、马姝瑞）

(责编：曹淼、李源)