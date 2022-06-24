原标题：国务院督查激励2021年促就业工作先进地区

国务院办公厅近日发布通报，对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励。其中明确对落实就业优先政策、推动就业扩容提质、促进重点群体就业创业等任务完成较好的山东省、湖北省、湖南省、广东省、新疆维吾尔自治区予以表扬激励，并要求2022年在安排中央财政就业补助资金时予以适当激励。

据悉，此次予以督查激励的山东、湖北、湖南、广东及新疆，2021年坚决贯彻党中央、国务院决策部署，弘扬伟大建党精神，持续强化政府促进就业责任，坚持实施就业优先政策，统筹协调，系统推进，全力以赴稳就业、保就业，圆满完成了各项就业目标任务。围绕稳市场主体稳就业，调整延续减负稳岗政策，加大政策创新力度，狠抓落实见效，便利补贴享受，加快释放红利，减轻企业负担。围绕保障重点群体就业，将高校毕业生作为重中之重，组织实施离校季服务攻坚行动，努力拓展就业渠道，强化就业服务，扩大见习规模；进一步巩固脱贫攻坚成果，深化劳务协作，开展稳岗留工专项行动，多渠道推进农村劳动力就业。围绕鼓励创业带动就业，推动多渠道灵活就业发展，加大创业担保贷款实施力度，推进各类创业载体建设，举办各类创业活动赛事，营造良好创业环境。围绕提升服务促进就业，完善重点企业用工服务保障，接续开展专项服务活动，着力培育打造特色劳务品牌，切实提升就业服务质量和满意度。

此次督查激励充分体现了党中央、国务院对就业工作的高度重视，也体现了地方各级党委政府和有关部门的实干担当、扎实工作，对凝聚上下合力，充分发挥攻坚克难、开拓创新的积极性、主动性和创造性具有重要意义。接下来，各地区将坚持稳字当头、稳中求进，以国务院开展督查激励为契机，积极学习借鉴先进地区的经验做法，全面强化就业优先政策，落实落细稳就业举措，推进就业服务提质增效，全力兜牢困难群体底线，防范化解就业领域风险，努力完成全年就业目标任务，确保就业大局稳定。（记者 邱玥）

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