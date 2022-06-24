聚焦毕业生回乡就业：实现游子和家乡“双向奔赴”
就业是民生之本。教育部数据显示，2022届中国高校毕业生规模预计达1076万人，比上年增加167万人，增量和总量均创历史新高，促进高校毕业生就业成为稳就业的重中之重。
长期以来，“去哪就业”不仅是毕业生的真实关切，更是社会各界聚焦的关键话题。曾经，“北上广深”成为大多数毕业生的向往之地，如今，越来越多的毕业生选择回乡就业，非一线城市、基层就业成了毕业生的新选择。
今年以来，从中央到地方，多种稳就业政策持续加码，促进高校毕业生就业，释放就业市场潜力。国务院办公厅印发的《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》提出，要多渠道开发就业岗位，强化不断线就业服务，简化优化求职就业手续，着力加强青年就业帮扶，把高校毕业生等青年就业作为就业工作的重中之重。
同时，高校毕业生的就业心态也在发生转变。智联招聘发布的《2022大学生就业力调研报告》显示，2022届高校毕业生中，50.4%选择单位就业，期望月薪较去年下降6%，偏好企业类型更倾向相对稳定的国企。与此同时，慢就业比例均较去年提高约3%。
同时，智联招聘针对返乡就业发起的调查发现，职场人对回乡就业的认识偏理性，近90%的讨论者并不认为年轻人回老家是“没出息”。事实上，许多非一线城市近年来也取得了明显发展，产业环境、生活环境持续改善，同时各地政府也在不断加码福利，努力为返乡就业人才提供满意的工作、生活环境和美好未来。
毕业生返乡就业岗位中，“考编”成为首选，越来越多的毕业生奔赴基层岗位中锻炼成长。相关数据显示，2022年度国考计划招录3.12万人，而报名过审人数首次突破200万，达到212.3万人。《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》还强调挖掘基层就业社保、医疗卫生、养老服务、社会工作、司法辅助等就业机会。各地为吸引毕业生进入基层岗位也提供了优厚的待遇。
此外，回乡创业、进入家乡强企也成为毕业生返乡后的落脚地。规模最大高校毕业生就业，不仅是对毕业生就业能力的考验，也是对相关部门、各地政府和各大企业的考验。人才竞争从未在城市间平息，近年来，为吸引人才落地，各地纷纷出台毕业生返乡就业创业利好政策。近日，智联招聘面向毕业生，在河南、吉林两省及青岛、佛山、西安、合肥等省市与地方引才、就业部门一起联动本地企业，发起“我在家乡挺好的！”——百日千万网络招聘活动城市专场，通过视频直播，将“探城+探企”相融合，集家乡介绍、政策详解、直播探企、在线咨询、简历直投于一体，吸引大批毕业生进入直播间围观和参与。
活动中，佛山市人力资源和社会保障局副局长梁显凤表示，佛山市全年将发放补贴近1亿元补贴，扶持稳岗就业；构建全市“1+5+N”创业孵化平台，开展线上、线下创业培训将超过2000人次；
青岛市将对企业进行沉浸式探访寻岗，深入青岛企业进行100场直播带岗、探企揽才活动，从云端向全球的青年人才全方位展示青岛市城市发展、产业布局和企业文化，吸引广大青年人才来青留青创新创业；
西安市人力资源和社会保障局就业促进处处长廉宏彬介绍，目前西安市已建成12万套安居房，在建的还有6万多套，各区也在配套建设安居房，每平方米租金12元，解决毕业生住房问题。
此外，依托于地方优势，各地将产业实力，转化为城市“吸引力”。河南深入推进“数字河南”建设，以郑州为例，通过施行“发放就业见习补贴、求职创业补贴、学历人才生活补贴、首次购房补贴”等利好政策，多措并举激发人才活力；佛山市作为珠江西岸制造业重镇，通过鼓励市场吸纳就业、培养基层人才支撑、实行国有企业的就业引领、推行机关事业单位招聘毕业生、提升就业能力等方式，打造人才强磁场；合肥则通过开展“人才政策20条”“人才创新创业8条”“重点产业人才7条”等人才政策，强化战新产业格局，汇聚各类人才超200万人，2021年吸引外来大学生就业达16万人。
业内认为，近年来，非一线城市产业环境、生活环境得到改善，家乡发展呼唤人才，也造就人才。返乡毕业生在实现个人价值的同时，也为地方发展注入强大动能。地方要充分利用人才，提供优厚的薪酬待遇，支持青年在各方面的实践和创新，提供宽阔的发挥空间，让返乡毕业生发挥才能、施展抱负；同时解决毕业生住房、落户、子女教育等问题，解决人才的后顾之忧。
智联招聘执行副总裁李强表示，当下区域经济飞速发展，产业“虹吸效应”下将吸引人才进一步向非一线城市的产业优势区域流动。返乡就业创业的职场人愿意回到家乡，发挥自我价值的同时，可为国家城镇化建设献力，是游子和家乡的“双向奔赴”。
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